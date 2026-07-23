Tiede ja teknologia
23.7.2026 13:02 ・ Päivitetty: 23.7.2026 13:02
EU mätkäisi Googlelle miljardisakot – Virkkunen: Emme tingi säännöistä
Euroopan unioni ilmoittaa antavansa verkkoyhtiö Googlelle kaksi sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa eli miljardi dollaria.
Kalliimpi, 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan, kuten Google Hotelsia, kilpailijoiden yli.
Toisen, 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa maksutta omia Google Play -sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan.
- Haluamme päätöksellämme varmistaa, että kilpailu toteutuu paremmin ja muutkin yhtiöt voivat innovoida, kommentoi EU:n digikomissaari, suomalainen Henna Virkkunen.
GOOGLE ei suhtautunut sakkoihin myötämielisesti. Yhtiö muun muassa kritisoi EU:ta sanomalla, että se pakottaa Googlen huonontamaan palveluidensa laatua ja turvallisuuskäytäntöjä.
- Sääntelyn tulisi parantaa tuotteiden laatua eikä heikentää niitä, kritisoi Googlen kansainvälisten yhteiskuntasuhteiden johtaja Kent Walker.
EU:n sakkopäätöstä on odotettu jo useita kuukausia. Unionia on syytetty päätöksen viivyttämisestä, koska sen arvellaan pelänneen sakkojen huonontavan välejä Yhdysvaltoihin.
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Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin kritisoinut, että EU:n päättäjät ovat kohdelleet yhdysvaltalaisia teknologiayrityksiä epäoikeudenmukaisesti, ja hän on uhannut unionia tuontitulleilla.
AIEMMIN tällä viikolla 25 Yhdysvaltain kongressin republikaania vetosi Trumpiin, jotta presidentti ryhtyisi toimiin EU:n ”syrjiviä” digisäääntöjä vastaan.
Komisaari Virkkunen sanoo, että EU ei aio höllentää sääntöjensä valvontaa.
- Olemme hyvin sitoutuneita sääntöihimme, hän kuittasi.
Uusi sakkopäätös annettiin vain muutamaa päivää ennen EU:n ja Yhdysvaltojen tullisopimuksen ensimmäistä vuosipäivää.
Viime vuonna solmittu sopimus on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä Euroopassa. Esimerkiksi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) moitti sopimusta noin vuosi sitten X:ssä ”käsittämättömän huonoksi”.
GOOGLEN nyt saamat sakot ovat yhteenlaskettuna suurimmat yhdelle yritykselle EU:n digimarkkinasäädöksen (DMA) nojalla annetut sakot. Säädöksen tarkoituksena on estää suuria teknologiayhtiöitä käyttämästä markkina-asemaansa väärin.
Viime vuonna esimerkiksi Metalle annettiin 200 miljoonan euron ja Applelle 500 miljoonan euron sakot.
Unioni voi antaa DMA:n nojalla enimmäissuuruudeltaan sakon, joka vastaa kymmentä prosenttia yhtiön maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Nyt Googlelle annetut sakot vastaavat erään EU:n virkamiehen mukaan noin 0,22:ta prosenttia yhtiön liikevaihdosta.
Euroopan komission mukaan sakot voivat kuitenkin nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa.
Google on ollut EU:n tikunnokassa ennenkin. Heinäkuun alussa Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti antavansa Googlelle ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon.
Yhtiö sai sakon vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. Alun perin sakko oli 4,3 miljardia, mutta sitä laskettiin Googlen ja tämän emoyhtiön Alphabetin valitusten myötä.
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