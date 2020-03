EU-parlamentti jättää Strassbourgin väliin – syynä korona

Euroopan parlamentin ensi viikon istunto Ranskan Strasbourgissa siirretään Brysseliin terveysriskien vuoksi. Asiasta ilmoitti EU-parlamentin puhemies David Sassoli.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ranska ilmoitti torstaina jälleen uusista koronavirustartunnoista. Sassolin mukaan turvatoimet eivät ole riittävät, jotta parlamentti voisi siirtyä Strasbourgiin tavalliseen tapaan.

Strasbourgin istunto oli määrä järjestää maanantaista torstaihin ensi viikolla. Useat poliittiset ryhmät olivat toivoneet istunnon siirtämistä Brysseliin Ranskan koronavirustapausten kasvaneen määrän vuoksi.

Ranskassa kuolleita on vajaat kymmenen ja tartunnan saaneita yli 400. Belgiassa tartuntoja on noin 50, mutta niistä vain kaksi on Brysselissä eikä yhtään kuolemantapausta ole tiedossa.

Keskiviikkona kerrottiin, että kaksi EU:n työntekijää Brysselissä on antanut positiivisen koronavirusnäytteen. Heistä toinen oli palannut Italiasta helmikuun lopulla, ja toisen uskotaan saaneen tartunnan häneltä.

Monet maat ovat torstain aikana ilmoittaneet lukuisista uusista koronavirustartunnoista ja -kuolemista. Esimerkiksi Britanniassa ja Sveitsissä raportoitiin torstaina ensimmäiset koronaviruksen aiheuttamat kuolemat.