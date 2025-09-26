Talous
26.9.2025 10:23 ・ Päivitetty: 26.9.2025 10:23
EU rauhoittelee Trumpin lääketulleista: aiemmin sovittu kauppasopimus estää yli 15 prosentin tuontitullit
Euroopan unionin mukaan Yhdysvaltojen ja EU:n kauppasopimus estää yli 15 prosentin tuontitullit unionin lääketuotteille.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että Yhdysvallat aikoo asettaa 100 prosentin tuontitullit lääketuotteille, ellei niitä valmistava yhtiö ole rakentamassa tehdasta Yhdysvaltoihin.
EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksessa lääkkeille ja lääketuotteille sovittiin 15 prosentin tullikatto.
- Tämä selkeä kaiken kattava 15 prosentin tullikatto EU-viennille takaa sen, ettei eurooppalaisille toimijoille tule kalliimpia tuontitulleja, sanoo EU-komission kauppa-asioista vastaava edustaja Olof Gill.
Yhdysvalloista ei ollut tehty heti selväksi, koskisivatko 100 prosentin tullit EU:ta.
Suomessa Lääketeollisuus ry penää selkeyttä lääkkeiden tullikohteluun. Se pitää Yhdysvaltojen esitystä vielä epäselvänä ja myös epäjohdonmukaisena jatkona Yhdysvaltojen ja EU:n aiemmin neuvottelemalle 15 prosentin tullitasolle.
Lääketeollisuus ry:n mukaan Yhdysvallat on sekä suomalaiselle että eurooppalaiselle lääketeollisuudelle avainvientimarkkina. Lääketeollisuus ry on Suomessa toimivan tutkivan lääketeollisuuden edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.