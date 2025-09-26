Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.9.2025 10:23 ・ Päivitetty: 26.9.2025 10:23

EU rauhoittelee Trumpin lääketulleista: aiemmin sovittu kauppasopimus estää yli 15 prosentin tuontitullit

iStock

Euroopan unionin mukaan Yhdysvaltojen ja EU:n kauppasopimus estää yli 15 prosentin tuontitullit unionin lääketuotteille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että Yhdysvallat aikoo asettaa 100 prosentin tuontitullit lääketuotteille, ellei niitä valmistava yhtiö ole rakentamassa tehdasta Yhdysvaltoihin.

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksessa lääkkeille ja lääketuotteille sovittiin 15 prosentin tullikatto.

-  Tämä selkeä kaiken kattava 15 prosentin tullikatto EU-viennille takaa sen, ettei eurooppalaisille toimijoille tule kalliimpia tuontitulleja, sanoo EU-komission kauppa-asioista vastaava edustaja Olof Gill.

Yhdysvalloista ei ollut tehty heti selväksi, koskisivatko 100 prosentin tullit EU:ta.

Suomessa Lääketeollisuus ry penää selkeyttä lääkkeiden tullikohteluun. Se pitää Yhdysvaltojen esitystä vielä epäselvänä ja myös epäjohdonmukaisena jatkona Yhdysvaltojen ja EU:n aiemmin neuvottelemalle 15 prosentin tullitasolle.

Lääketeollisuus ry:n mukaan Yhdysvallat on sekä suomalaiselle että eurooppalaiselle lääketeollisuudelle avainvientimarkkina. Lääketeollisuus ry on Suomessa toimivan tutkivan lääketeollisuuden edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.

