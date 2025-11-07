Politiikka
7.11.2025 11:48 ・ Päivitetty: 7.11.2025 11:48
EU tiukentaa käytäntöjään: venäläisille ei enää myönnetä monikertaviisumeita
EU-komission mukaan uusilla rajoituksilla halutaan tarkkailla tiukemmin mahdollisiin hakijoihin liittyviä turvallisuusriskejä.
Venäjän kansalaisille ei enää jatkossa myönnetä useita maahantulokertoja sallivia monikertaviisumeita, vaan venäläisten on jatkossa haettava uutta viisumia joka kerta, kun he matkustavat EU-alueelle.
EU on jo aiemmin tiukentanut venäläisten maahanpääsyä unioniin. Uusilla rajoituksilla halutaan komission mukaan tarkkailla tiukemmin mahdollisiin hakijoihin liittyviä turvallisuusriskejä.
EU-KOMISSION varapuheenjohtajan, turvallisuudesta vastaavan suomalaiskomissaarin Henna Virkkusen mukaan Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa uhkaa vakavasti Euroopan turvallisuutta.
- Sabotaasiin, disinformaatioon ja droonihäirintään liittyvät riskit ovat jatkuvassa kasvussa, Virkkunen kommentoi tiedotteessa.
EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tiedotteessa, että Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa on luonut vaarallisimman turvallisuustilanteen Euroopassa vuosikymmeniin.
- Kohtaamme maaperällämme ennennäkemätöntä droonihäirintää ja sabotaasia. Meillä on velvollisuus suojella kansalaisiamme, Kallas perusteli päätöstä.
Komission päätös perustuu jäsenvaltioiden yhteiseen arvioon, joka on tehty Venäjällä osana paikallista Schengen-yhteistyötä.
