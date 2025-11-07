Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

7.11.2025 11:48 ・ Päivitetty: 7.11.2025 11:48

EU tiukentaa käytäntöjään: venäläisille ei enää myönnetä monikertaviisumeita

Demokraatti
Komission päätös perustuu jäsenvaltioiden yhteiseen arvioon, joka on tehty Venäjällä osana paikallista Schengen-yhteistyötä.

EU-komission mukaan uusilla rajoituksilla halutaan tarkkailla tiukemmin mahdollisiin hakijoihin liittyviä turvallisuusriskejä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjän kansalaisille ei enää jatkossa myönnetä useita maahantulokertoja sallivia monikertaviisumeita, vaan venäläisten on jatkossa haettava uutta viisumia joka kerta, kun he matkustavat EU-alueelle.

EU on jo aiemmin tiukentanut venäläisten maahanpääsyä unioniin. Uusilla rajoituksilla halutaan komission mukaan tarkkailla tiukemmin mahdollisiin hakijoihin liittyviä turvallisuusriskejä.

EU-KOMISSION varapuheenjohtajan, turvallisuudesta vastaavan suomalaiskomissaarin Henna Virkkusen mukaan Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa uhkaa vakavasti Euroopan turvallisuutta.

-  Sabotaasiin, disinformaatioon ja droonihäirintään liittyvät riskit ovat jatkuvassa kasvussa, Virkkunen kommentoi tiedotteessa.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tiedotteessa, että Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa on luonut vaarallisimman turvallisuustilanteen Euroopassa vuosikymmeniin.

-  Kohtaamme maaperällämme ennennäkemätöntä droonihäirintää ja sabotaasia. Meillä on velvollisuus suojella kansalaisiamme, Kallas perusteli päätöstä.

Lisää aiheesta

EU kyllästyi Venäjän vakoiluun – venäläisdiploille voi napsahtaa kovat matkustusrajoitukset Schengen-alueella
Janne Riiheläinen: Tepsiikö Euroopan pehmeä valta enää suurvaltoihin?

Komission päätös perustuu jäsenvaltioiden yhteiseen arvioon, joka on tehty Venäjällä osana paikallista Schengen-yhteistyötä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

2.11.2025 07:00

EU kyllästyi Venäjän vakoiluun – venäläisdiploille voi napsahtaa kovat matkustusrajoitukset Schengen-alueella

Kolumnit

31.10.2025 17:01

Janne Riiheläinen: Tepsiikö Euroopan pehmeä valta enää suurvaltoihin?

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Jääskeläinen

Tiede ja teknologia
6.11.2025
Kohusaarnaaja pääsee Vantaalla kouluun ”parantamaan sairaita” – puoskarointi ei haittaa kaupunkia
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.11.2025
Teatteriarvio: Westerberg tekee sen taas – Tampereen Romeo ja Julia on kirkkaaksi valaistu teinitragedia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU