Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kolumnit

31.10.2025 17:01 ・ Päivitetty: 31.10.2025 16:07

Janne Riiheläinen: Tepsiikö Euroopan pehmeä valta enää suurvaltoihin?

Antti Pitkäjärvi

Pehmeällä vallalla vaikuttaminen eli ystävyys, yhteistyö ja avunanto loppui ensin idässä ja sitten lännessä. Mekin operoimme suurvaltojen välissä nyt enemmän erilaisilla vaihdon välineillä ja kovilla keinoilla.

Janne Riiheläinen

Entinen Suomen Moskovan suurlähettiläs ja nykyinen ulkoministeriön strategiajohtaja Antti Helanterä tiivisti atlanttisten suhteiden tilan Uutisraporttipodcastissa vastikään näin:

”Eurooppa on siirtynyt yhteistyössään Yhdysvaltojen kanssa arvopohjaisuudesta lisäarvopohjaisuuteen.”

Presidentti Alexander Stubb on puhunut samasta asiasta transaktionaalisuutena eli vaihdantaan perustuvana suhteena.

Pohjois-Atlantin sopimuksessa, siis Naton peruskirjassa, on syy puolustusliiton perustamiseksi puolestaan kuvattu näin: “Osapuolet ovat päättäneet turvata kansojensa vapauden, yhteisen perinnön ja sivistyksen, jotka perustuvat demokratian, yksilönvapauden ja oikeusvaltion periaatteisiin.”

Yhteisen arvopohjan lähtökohta on myös ollut se voima, joka on antanut puolin ja toisin niin sanottua pehmeää valtaa. Professori Joseph Nyen luoma termi pehmeä valta (soft power) tarkoittaa kykyä vaikuttaa muihin vetovoiman, houkuttelevuuden ja suostuttelun avulla, ei pakon tai maksun kautta.

Kansainvälisen politiikan tutkimuksen legendan tutkimustyö tämän termin luomisineen on ollut keskeinen kansainvälisten suhteiden ja globalisaation aikakauden dynamiikan ymmärtämisessä.

SAMALLA kun Donald Trump on muuttanut Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteen perustan, hän on myös pitkälti hävittänyt perusteet maansa pehmeälle vallalle Euroopassa.

Aiemmin Yhdysvaltojen tukeminen ja tietty hyväntahtoisuuskin heitä kohtaan oli eurooppalaisille luontainen lähtökohta.

Pehmeä valta tarkoittaa kykyä vaikuttaa muihin vetovoiman, houkuttelevuuden ja suostuttelun avulla.

Nyt punnitaan sitä, miten paljon uskalletaan olla passiivisia tai eri mieltä, ettei Trump suutu. Näkyvimpiä ilmaisuja tälle ovat myötähävettävät mielistelyt, joita muiden maiden poliittiset johtajat ovat joutuneet harrastamaan.

Toisaalta Trumpin vaatimuksesta Euroopan maiden puolustusmenoja on nostettu nopeasti ja uskomattoman paljon. Trump onnistui tässä jo Obaman aikana nousseessa vaatimuksessa, koska hänen uskotaan olevan valmis rikkomaan normeja.

Eurooppalaiset johtajat laskivat ja laskevat edelleen koko ajan, että Trump saattaa romuttaa Naton lopullisesti, jos ei saa tahtoaan läpi.

SE KONKREETTINEN asia, mitä Trump egonsa hivelyn lisäksi ensimmäisenä Euroopalta haluaa, on raha. Ukrainan tukeminen niin, että eurooppalaiset maat ostavat yhdysvaltalaisia aseita sinne on selvin esimerkki tästä.

Trumpille maailma näyttäytyy nollasummapelinä: se, mitä muut saavat, on pois itseltä.

Trumpin arvaamattomuuden ja ahneuden yhdistelmä näkyi myös siinä, miten EU suostui aiempien aikojen mittareilla melkeinpä katastrofaalisen huonoon kauppasopimukseen Yhdysvaltojen kanssa.

Kokonaistaloudellinen laskelma oli, että kannattaa ottaa tässä asiassa osumaa, ettei tapahdu vielä jotain ikävämpää.

KREMLISSÄ TÄTÄ KEHITYSTÄ on seurattu ainakin periaatteessa tyytyväisenä. Riski heidän näkökulmastaan on se, että Trumpin linja saa kuin saakin Euroopan varustautumaan riittävästi heitä vastaan.

Trumpin selittämättömän sitkeä haluttomuus toimia suoraan Venäjää vastaan osoittaa sekin merkkejä horjumisesta.

Pekingissä puolestaan voidaan olla varauksetta tyytyväisiä, sillä Kiina hyötyy nykytilanteesta kaikin tavoin. Yhdysvallat joutuu sitomaan sekä poliittisesti että sotilaallisesti voimiaan Ukrainaan.

Samalla tilanne myös vierottaa Yhdysvaltoja liittolaisistaan. Venäjä taas puolestaan on joutumassa melkeinpä vasallivaltion asemaan riippuvaisuudessaan Kiinan tuesta.

KOVIEN AIKOJEN mukana pehmeä valta on siis joutunut monin tavoin syrjään. Demokraattisessa Euroopassa meillä ainakin toistaiseksi on käytössämme lähinnä näitä vallan pehmeitä muotoja.

Kovalla kiireellä olemme toki luomassa kovemmankin vallan välineitä asetehtaissa.

Kyvyssä vastustaa kovaa valtaa olennaisimpia ovat kuitenkin pehmeämmät asiat. Turvallisuutemme ytimessä on eurooppalaisten poliitikkojen ja kansalaisten halu puolustaa demokratiaan, avoimuuteen ja moniarvoisuuteen perustuvaa elämäntapaamme.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
31.10.2025
Ministeriöiden viestinnästä ei saa tehdä hallituksen hämäyskonetta
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
31.10.2025
Hautaaminen kallistuu nopeasti – kansliapäällikkö ehdottaa jo hautaustukea seurakuntalaisille
Lue lisää

Harri Römpötti

Kirjallisuus
31.10.2025
Uusi sarjakuva kertoo Bobrikovin murhasta – ”Minua kiinnosti ryöstää Eugen Schauman takaisin äärioikeistolta”
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
31.10.2025
Janne Riiheläinen: Tepsiikö Euroopan pehmeä valta enää suurvaltoihin?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU