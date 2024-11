EU:n Borrell: “Eurooppalaiset jatkavat Ukrainan tukemista”

Euroopan tuki Ukrainalle tulee jatkumaan, vakuutti Kiovaan lauantaina saapunut EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Viestimme on selvä: eurooppalaiset jatkavat Ukrainan tukemista. Olemme tehneet niin alusta saakka, ja tällä viimeisellä matkallani Ukrainaan välitän saman viestin: tulemme tukemaan niin paljon kuin voimme, Borrell vakuutti.

Borrellin kausi ulkopoliittisena edustajana päättyy ensi kuussa.

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on saanut Ukrainan ja Euroopan pelkäämään, että Yhdysvallat lopettaa tukensa Ukrainalle.

- Kukaan ei tarkalleen tiedä, mitä uusi hallinto aikoo tehdä, mutta meidän eurooppalaisten täytyy käyttää tämä mahdollisuus vahvemman ja yhtenäisemmän Euroopan rakentamiseen. Yksi tapa osoittaa yhtenäisyyttä, vahvuutta ja kyvykkyyttä on roolimme Ukrainan tukemisessa, Borrell jatkoi.

Eurooppa on tukenut Ukrainaa noin 125 miljardilla dollarilla (runsaalla 116,6 miljardilla eurolla) sen jälkeen kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä maahan toissa vuonna.

Yhdysvallat on yksin antanut tukea yli 90 miljardia dollaria (vajaat 84 miljardia euroa), kertovat saksalaisen Kiel Institute for the World Economy -tutkimusinstituutin tiedot.