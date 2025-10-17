Politiikka
17.10.2025 07:56 ・ Päivitetty: 17.10.2025 07:56
EU:n puolustusteollisuuspaketti: 1,5 miljardia euroa – Suomen toiveissa ”droonimuuri”
EU-parlamentti ja jäsenmaat pääsivät myöhään torstai-iltana alustavaan sopuun EU:n uudesta 1,5 miljardin euron puolustusteollisuusvälineestä.
Välineellä on tarkoitus ohjata rahaa niin EU:n kuin Ukrainan puolustusteollisuuden tukemiseen. Sopu pitää vielä hyväksyä virallisesti niin parlamentissa kuin EU-jäsenmaiden toimesta.
Neuvottelut kestivät kuukausia. Osa EU-maista halusi käyttää ohjelmaa EU:n ulkopuolelta – erityisesti Yhdysvalloista – tehtävien puolustusmateriaalihankintojen rahoittamiseen. Nyt sovitussa kompromississa EU:n tai sen kumppanimaiden ulkopuolelta valmistettujen komponenttien osuus rajataan kuitenkin 35 prosenttiin.
Keskusteluissa on ollut esillä, voisiko välinettä mahdollisesti käyttää myös EU:n ”droonimuurin” eli droonipuolustusjärjestelmän rakentamiseen, mutta tämä on vielä epävarmaa.
Suomi on toivonut yhteistä EU-rahaa muurin rahoitukseen.
