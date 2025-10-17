Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.10.2025 07:56 ・ Päivitetty: 17.10.2025 07:56

EU:n puolustusteollisuuspaketti: 1,5 miljardia euroa – Suomen toiveissa ”droonimuuri”

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT
Sopu pitää vielä hyväksyä virallisesti niin EU-parlamentissa kuin jäsenmaissa.

EU-parlamentti ja jäsenmaat pääsivät myöhään torstai-iltana alustavaan sopuun EU:n uudesta 1,5 miljardin euron puolustusteollisuusvälineestä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Välineellä on tarkoitus ohjata rahaa niin EU:n kuin Ukrainan puolustusteollisuuden tukemiseen. Sopu pitää vielä hyväksyä virallisesti niin parlamentissa kuin EU-jäsenmaiden toimesta.

Neuvottelut kestivät kuukausia. Osa EU-maista halusi käyttää ohjelmaa EU:n ulkopuolelta – erityisesti Yhdysvalloista – tehtävien puolustusmateriaalihankintojen rahoittamiseen. Nyt sovitussa kompromississa EU:n tai sen kumppanimaiden ulkopuolelta valmistettujen komponenttien osuus rajataan kuitenkin 35 prosenttiin.

Keskusteluissa on ollut esillä, voisiko välinettä mahdollisesti käyttää myös EU:n ”droonimuurin” eli droonipuolustusjärjestelmän rakentamiseen, mutta tämä on vielä epävarmaa.

Suomi on toivonut yhteistä EU-rahaa muurin rahoitukseen.

