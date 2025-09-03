Politiikka
3.9.2025 13:48 ・ Päivitetty: 3.9.2025 13:48
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vierailulle Suomeen
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vierailee Suomessa ensi maanantaina, valtioneuvosto kertoo.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kutsunut Costan pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan. Orpo ja Costa keskustelevat muun muassa siitä, miten EU-maat voivat kasvattaa tukeaan Ukrainalle sekä lisätä Venäjälle asetettuja pakotteita.
- Vahvistamme tukeamme Ukrainalle ja valmistelemme jo 19:ttä EU:n pakotepakettia, pääministeri Orpo sanoo tiedotteessa.
He puhuvat myös Euroopan puolustuksen vahvistamisesta, seuraavaa EU:n monivuotista budjettia koskevista neuvotteluista ja EU:n kauppasopimuksista.
Costa tapaa vierailunsa aikana myös presidentti Alexander Stubbin.
Costa johtaa EU:n jäsenmaiden valtionjohtajista koostuvaa Eurooppa-neuvostoa, joka kokoontuu EU:n huippukokouksiin.
