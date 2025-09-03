Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

3.9.2025 13:48 ・ Päivitetty: 3.9.2025 13:48

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vierailulle Suomeen

LEHTIKUVA / AFP / JOE KLAMAR

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vierailee Suomessa ensi maanantaina, valtioneuvosto kertoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kutsunut Costan pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan. Orpo ja Costa keskustelevat muun muassa siitä, miten EU-maat voivat kasvattaa tukeaan Ukrainalle sekä lisätä Venäjälle asetettuja pakotteita.

-  Vahvistamme tukeamme Ukrainalle ja valmistelemme jo 19:ttä EU:n pakotepakettia, pääministeri Orpo sanoo tiedotteessa.

He puhuvat myös Euroopan puolustuksen vahvistamisesta, seuraavaa EU:n monivuotista budjettia koskevista neuvotteluista ja EU:n kauppasopimuksista.

Costa tapaa vierailunsa aikana myös presidentti Alexander Stubbin.

Costa johtaa EU:n jäsenmaiden valtionjohtajista koostuvaa Eurooppa-neuvostoa, joka kokoontuu EU:n huippukokouksiin.

