Eurooppalainen kansalaisaloite aborttioikeuden turvaamiseksi sai nimet kasaan – ”Kriittisen tärkeä askel”

Eurooppalainen kansalaisaloite aborttioikeuden puolesta sai tarvittavat allekirjoitukset kokoon ja etenee Euroopan komission käsittelyyn.

Aloite keräsi yli 1,2 miljoonaa allekirjoitusta alle vuodessa. Suomessa Ääni aborttioikeudelle -kampanjaa koordinoinut Naisasialiitto Unioni kertoo tiedotteessa, että Suomessa aloite sai varsinaisen allekirjoitusvyöryn – yhden Euroopan suurimmista allekirjoitusmääristä suhteessa väkilukuun.

Aloite avattiin allekirjoituksille huhtikuussa 2024 keräsi Suomesta kansallisesti tarvittavan määrän nimiä alle kuukaudessa. Tähän mennessä aloitteen on allekirjoittanut jo liki 75 000 suomalaista. Allekirjoitusten kerääminen päättyy torstaina.

– Tämä on kriittisen tärkeä askel seksuaali- ja lisääntymisterveydelle Euroopassa. Vaikka meillä Suomessa aborttilaki on uudistettu hiljattain ja asiat ovat paremmalla tolalla, Euroopassa on useita maita, joissa ei ole saatavilla maksutonta, laillista ja turvallista aborttia. Tämä johtaa turhiin komplikaatioihin, vammoihin ja kuolemiin edelleen vuosittain. Tämä on räikeä ihmisoikeusloukkaus ja tulee korjata pikimmiten, Unionin pääsihteeri Eekku Aromaa sanoo tiedotteessa.

Seuraavaksi aloite etenee EU-komission käsiteltäväksi. Aloitteen tekijät pääsevät esittelemään tavoitteitaan ja aloitteen sisältöä komissiolle ja saavat esitellä aloitteen myös Euroopan parlamentille. Komission tulee ilmoittaa kuuden kuukauden kuluessa, aikooko se ryhtyä toimiin aloitteen johdosta, ja jos aikoo, millaisiin toimiin.

SUOMESSA Ääni aborttioikeudelle -kampanjaa ovat tukeneet monet organisaatiot, kuten Lääkäriliitto, Ihmisoikeusliitto, Plan international, Seta, Nytkis ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Unionin mukaan suomalaisista europarlamentaarikoista aloitetta tukee suurin osa, yhdeksän viidestätoista: Aura Salla (kok.), Elsi Katainen (kesk.), Henna Virkkunen (kok.), Jussi Saramo (vas.), Li Andersson (vas.), Maria Guzenina (sd.), Maria Ohisalo (vihr.), Merja Kyllönen (vas.) ja Ville Niinistö (vihr.).