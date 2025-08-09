Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.8.2025 04:31 ・ Päivitetty: 9.8.2025 05:44

Eva:n kysely: Suomalaisilta täystyrmäys EU-verotukselle

Yli puolet suomalaisista vastustaa ajatusta siitä, että EU saisi seuraavan kymmenen vuoden aikana oikeuden verottaa jäsenmaiden kansalaisia, yrityksiä tai molempia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kyselytutkimuksessa vain noin joka kymmenes piti ajatusta EU-verosta toivottavana.

Kyselyn tulokset perustuvat noin kahdentuhannen 18-79-vuotiaan suomalaisen antamiin vastauksiin. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa maaliskuussa.

Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

EU-KOMISSIO esitti heinäkuussa EU-budjettiesityksen julkaisun yhteydessä uutta suuryritysveroa unionin kasvavien menojen rahoittamiseksi.

Komissio esitti budjetin tuntuvaa kasvattamista lähes 2  000 miljardiin euroon. Nykyinen budjetti on noin 1  200 miljardia euroa.

SUOMALAISET eivät innostu myöskään hyvinvointialueille toisinaan pohditusta verotusoikeudesta eli maakuntaverosta.

Evan kyselyssä vain joka neljäs suomalainen kannatti ajatusta siitä, että hyvinvointialueillakin olisi verotusoikeus. Vastustajia oli 40 prosenttia.

Kysely maakuntaverosta on julkaistu samassa Evan kevään Arvo- ja asennetutkimuksessa kuin kysely EU-verosta.

