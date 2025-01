Eveliina Heinäluoma: Euroopan oikeisto halua palata ilmastotyössä menneisyyteen – ”Orpo on selityksen velkaa suomalaisille yrityksille”

– Euroopan oikeisto linjasi haluavansa palata ilmastotyössä aikaan ennen vuotta 2019 eli menneisyyteen. Tämä on uskomaton lähtökohta kokoomusjohtaja Orpolta tilanteessa, jossa ilmasto lämpenee ennätysvauhtia, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

– Nyt Orpo on selityksen velkaa suomalaisille yrityksille, jotka ovat investoineet ilmastoratkaisuihin, ja kansalaisille, jotka luottavat Euroopan kykyyn torjua ilmastonmuutosta samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa (presidentti Donald) Trump vetää maan pois Pariisin ilmastosopimuksesta.

Heinäluoma nostaa esiin, että kokoomuksen eurooppalaisen emopuolueen EPP:n johtajat julistivat viikonloppukokouksensa jälkeen lausumassaan haluavansa lykätä hiilirajamekanismin ja yritysvastuudirektiivin voimaantuloa sekä romuttaa EU:n uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet.

– Orpo on kumppaneineen vesittämässä edellisellä kaudella sorvattua green dealia, jolla varmistetaan kasvihuonekaasupäästöjen suunnitelmallinen vähentäminen sekä unionin vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen. On syytä kysyä, miten tämä palvelee Suomen etua, kun kansallinen tavoitteemme vuoden 2035 hiilineutraaliudesta on huomattavasti EU:n omaa tiukempi, Heinäluoma pohtii.