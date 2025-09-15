Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

15.9.2025 06:46 ・ Päivitetty: 15.9.2025 07:30

Ex-ministeri lensi Aktia-pankin johdosta – mitä tapahtui?

Demokraatti / arkistokuva
Silloinen RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund kuntavaalien valvojaisissa 2012.

Aktia Pankin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty entinen ministeri ja RKP-poliitikko Carl Haglund jättää tehtävänsä jo ennen sen aloittamista.

Demokraatti

Demokraatti

Pankki tiedotti maanantaiaamuna hallituksensa päätyneen ratkaisuun tänään. Haglundin piti alun perin aloittaa työsuhteensa pankissa syyskuussa normaalilla perehdytysjaksolla. Toimitusjohtajuus olisi alkanut tämän jälkeen myöhemmin sovittavalla aikataululla.

Hallitus on nyt arvioinut, ettei Haglund enää ”täytä edellytyksiä” toimitusjohtajaksi, vaan hän lähtee yhtiöstä välittömästi. Tarkemmin pankki ei asiaa perustele, vaan kiittelee lakonisesti Haglundin panosta yhtiön kasvuohjelmiin.

Aktia kertoi hänen toimitusjohtajanimityksestään kesäkuun puolivälissä. Pankki kertoi tuolloin haluavansa Suomen johtajavaksi varainhoitolaitokseksi, ja sanoi uskovansa että Haglund on siihen tehtävään tarvittava osaaja.

VIIMEISET kolme vuotta työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajana työskennellyt Haglund on toiminut aiemmin muun muassa puolustusministerinä, europarlamentaarikkona ja RKP:n puheenjohtajana. Aktian hallitusjäsenenä hän on ollut pari vuotta.

Aktiaa väliaikaisesti johtanut Anssi Huhta saa jatkaa nyt tehtävässään siihen asti, että pankki löytää uuden toimitusjohtajakandidaatin.

NÄIN NOPEAT johtajavaihdokset eivät ole rahoitusalalla kovin yleisiä, ellei esimerkiksi Finanssivalvonnalla ole ollut huomautettavaa johtajan taustoista tai sidoksista. Fiva seuraa aina pankkien johtajavalintoja ja kertoo rahalaitoksille olennaiset havaintonsa valituista.

Finanssivalvonnasta kerrottiin Demokraatille maanantaina, ettei Fiva ollut ehtinyt vielä saada Haglundista valmiiksi omaa fit and proper -arviotaan, ennen kuin Aktian ilmoitus tuli.

Aktiassa vaihtuvuutta on kuitenkin riittänyt. Pankin edellinen toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen sai olla tehtävässään vain kesästä 2024 kesään 2025 asti.

Kotimaa

12.6.2025 08:41

Muistatko Carl Haglundin? Nyt entisestä puolustusministeristä tulee pankkiiri

