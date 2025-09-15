Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.9.2025 11:38 ・ Päivitetty: 15.9.2025 11:38

Ex-sisäministeri hermostui Purralle – ”Maailmalla asuu noin 300 000 ulkosuomalaista”

LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA
Riikka Purra (ps.).

Kansanedustaja, entinen sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) katsoo valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) heikentävän näkemyksineen Suomen mahdollisuuksia houkutella ulkomailla asuvia suomalaisia paluumuuttajiksi.

Demokraatti

Demokraatti

Perussuomalainen puolue ja myös Purra ovat toistuvasti pitäneet esillä mallia, jossa sosiaaliturva rajattaisiin vain Suomen kansalaisille. Viimeisimmän kannanottonsa Purra on tehnyt Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan tänään.

Kolumnissaan Purra toteaa, että perussuomalaisten mallissa sosiaaliturva ja terveydenhoidon laajemmat palvelut on varattu vain kansalaisille.

– Vielä tämä on utopiaa, koska sille ei ole laajempaa poliittista kannatusta, mutta tulevaisuudessa se on välttämättömyys, Purra kirjoittaa.

MIKKOSEN mukaan Purran ajatukset ovat märkä rätti ulkomailla asuville Suomen kansalaisille, jotka voisivat paluumuuttajina tuoda mukanaan Suomeen perheensä maailmalta. Mikkosen mukaan Suomessa tulisi päinvastoin keskittyä siihen, miten ulkosuomalaisia voidaan houkutella takaisin Suomeen.

– Maailmalla asuu noin 300 000 ulkosuomalaista. Työvoima- ja osaajapulan keskellä meidän pitäisi nimenomaan keskittyä houkuttelemaan näitä suomalaisia ja heidän perheitään Suomeen, sillä mukana tulisi valtavasti osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Paluumuuttajan matkassa Suomeen muuttaa usein myös puoliso, perheenjäseniä ja läheisiä, joilla ei välttämättä ole Suomen kansalaisuutta, Mikkonen sanoo tiedotteessaan.

– Valtiovarainministerin kommentit sosiaaliturvaetuuksien ja terveydenhuollon rajaamisesta kansalaisuusperusteisesti eivät todellakaan houkuttele ulkosuomalaisia takaisin Suomeen – päin vastoin. Todellako Suomi haluaa lähettää tällaisen viestin oman maansa kansalaisille ja heidän perheilleen maailmalle?

Mikkonen muistuttaa tiedotteessaan johtaneensa sisäministerinä ulkosuomalaisstrategian päivittämistä. Strategia on voimassa vuoteen 2026 saakka ja siinä on asetettu tavoitteita ja toimia, joilla halutaan vastata ulkosuomalaisten palvelutarpeisiin.

– Ulkosuomalaisstrategialla halutaan vahvistaa ulkosuomalaisten yhteyksiä ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan. Strategiassa tunnistetaan, että ulkosuomalaisten houkuttelu takaisin Suomeen on nimenomaan olennainen keino saada tänne osaajia maailmalta. Purran esitys ei todellakaan ole ulkosuomalaisstrategian mukainen, Mikkonen kommentoi.

