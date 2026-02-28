Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

28.2.2026 15:01 ・ Päivitetty: 28.2.2026 15:01

Ex-suurlähettiläs: Iranista puuttuu selkeä poliittinen oppositiohahmo, jonka taakse kansalaiset voisivat yhdistyä

AFP / LEHTIKUVA

Suuri osa iranilaisista on ollut pitkään tyytymättömiä nykyiseen hallintoonsa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen entinen Iranin-suurlähettiläs ja Lähi-idän ja Persianlahden teemasuurlähettiläs Harri Kämäräinen sanoo STT:lle, että Iranista kuitenkin puuttuu selkeä poliittinen oppositiohahmo, jonka taakse kansalaiset voisivat yhdistyä.

Vallanvaihto Iranissa Yhdysvaltojen ja Israelin iskujen jälkeen vaikuttaakin epätodennäköiseltä.

Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin lauantaiaamuna. Israel on kuvannut hyökkäystä ”ennaltaehkäiseväksi”.

Yhdysvaltojen oli viikkojen ajan ennakoitu iskevän Iraniin. Kämäräisen mukaan yksi esillä ollut vaihtoehto oli, että Israel aloittaisi iskut, jonka jälkeen Yhdysvallat tulisi niihin mukaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on syyttänyt Irania aikeista rakentaa ydinase. Iran ei ole suostunut neuvottelemaan ohjuksistaan Yhdysvaltojen kanssa käydyissä neuvotteluissa maan ydinohjelmasta.

Yhdysvaltojen ja Iranin oli määrä jatkaa neuvotteluja ensi viikolla.

TAMMIKUUSSA Iranin hallinto käytti kovia keinoja maassa puhjenneiden laajojen mielenosoitusten tukahduttamiseen.

Sekä Trump että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ovat lausunnoissaan antaneet ymmärtää, että iranilaisten tulisi nähdä iskut mahdollisuutena ”vapautua” nykyisestä hallinnostaan.

Kämäräinen sanoo, että Iranissa Yhdysvaltojen ja Israelin iskut nähdään todennäköisesti sekä mahdollisuutena yhdistyä hallintoa vastaan että ulkoisena hyökkäyksenä maata vastaan.

- Tulee kuitenkin muistaa, että Iranin lähihistoriassa on ollut monta aikaisempaa tapausta, jossa länsivallat ja ulkomaat ovat pyrkineet puuttumaan Iranin kehitykseen ja Iranin politiikkaan. Joka kerta, kun länsi on sitä yrittänyt, se ei oikeastaan ole johtanut kovin hyviin tuloksiin.

Tämä on Kämäräisen mukaan yhä hyvin selkeästi iranilaisten mielessä. Suurin osa iranilaisista haluaisikin länsimaiden puuttumisen sijaan itse vaikuttaa maansa poliittiseen tilaan.

ISRAELIN ja Yhdysvaltojen ensimmäiset iskut kohdistuivat lauantaina Israelin mukaan Iranin hallinnon kohteisiin sekä sotilaskohteisiin, muun muassa ballistisiin ohjuksiin.

Tämä antaa Kämäräisen mukaan viitteitä siitä, että iskujen ensitavoite olisi ollut lamauttaa Iranin hallinnon sisäinen toiminta ja heikentää maan kykyä vastaiskuihin.

- Mutta sitä, mikä on Israelin ja Yhdysvaltojen sodan perimmäinen tavoite, on oikeastaan vähän vaikea arvioida tässä vaiheessa, Kämäräinen totesi lauantaina aamupäivällä.

Kämäräisen mukaan Iranilla on nyt paremmat mahdollisuudet vastaiskuihin verrattuna viime vuoteen.

Yhdysvallat ja Israel pommittivat Irania viime kesäkuussa 12 päivän ajan. Iskut kohdistuivat Iranin ydinkohteisiin ja maan vaikutusvaltaisiin sotilasjohtajiin sekä ydintutkijoihin.

Tällä kertaa Iranilla on kuitenkin ollut kuukausia aikaa varautua iskuihin.

Lauantaina Iran vastasi iskuihin laajasti Persianlahdella ja muualla Lähi-idässä. Kämäräinen huomauttaa, että Iran oli jo aikaisemmin varoittanut iskevänsä myös USA:n kohteisiin muualla Persianlahden alueella.

- Tämä kertoo, että Iran todella tekee niin kuin on uhannut tekevänsä, Kämäräinen sanoo.

Aliisa Uusitalo/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
28.2.2026
”Kyllä mekin ajassa elämme” – näin ay-liikkeestä vastataan SDP:n Räsäselle
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
27.2.2026
Arvio: Maailma muuttui ja supo myös – Suojeluenkeli yhdistää yksityisen ja yleisen
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
27.2.2026
Velkajarrussa piilee iso uskottavuusmiina kaikille puolueille
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
27.2.2026
Arvio: Kun työväenluokka, Bourdieu, queer-identiteetti ja häpeä kohtaavat, syntyy yllättävää ja vetävää teatteria
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU