Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

30.10.2025 07:58 ・ Päivitetty: 30.10.2025 07:58

Finnair: Näin paljon alkuvuoden lakkoilu söi tulostamme

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Ilmailualan unioni järjesti keväällä useita muutaman tunnin työnseisauksia.

Lentoyhtiö Finnairin mukaan alkuvuoden työnseisaukset näkyvät yhä sen tienesteissä: tammi-syyskuulta lakoista aiheutui yhtiölle sen oman ilmoituksen mukaan vajaan 68 miljoonan euron ylimääräiset kulut.

Lentoyhtiön tänään torstaina julkistama vertailukelpoinen liiketulos laski heinä-syyskuussa noin 51 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tulos oli noin 72 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan työtaistelutoimien välitön vaikutus loppukesän tulokseen oli noin 18 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun aikana niiden yhteisvaikutuksen arvioidaan olleen noin 68 miljoonaa euroa.

Finnairin liikevaihto puolestaan kasvoi kaksi prosenttia noin 835 miljoonaan euroon. Matkustajamäärä kasvoi 3,3 miljoonaan edellisvuoden 3,2 miljoonasta.

Finnair perui kevään ja kesän aikana yli 1  200 lentoa Ilmailualan Unioni IAU:n työtaistelutoimien vuoksi, pitkään jatkuneen työsopimuskiistan takia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

19.9.2025 09:12

Työtuomioistuin: IAU:n ammattiosastoille 67 000 euron sakot

Työmarkkinat

13.7.2025 11:05

”Olemme iloisia” – Lentoliikennettä pitkään jumittanut työriita ratkesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Elokuva
30.10.2025
Arvio: Springsteenin terapia-albumi Nebraska oli aiheuttaa levymoguleille hermoromahduksen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
29.10.2025
Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU