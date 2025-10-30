Talous
30.10.2025 07:58 ・ Päivitetty: 30.10.2025 07:58
Finnair: Näin paljon alkuvuoden lakkoilu söi tulostamme
Lentoyhtiö Finnairin mukaan alkuvuoden työnseisaukset näkyvät yhä sen tienesteissä: tammi-syyskuulta lakoista aiheutui yhtiölle sen oman ilmoituksen mukaan vajaan 68 miljoonan euron ylimääräiset kulut.
Lentoyhtiön tänään torstaina julkistama vertailukelpoinen liiketulos laski heinä-syyskuussa noin 51 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tulos oli noin 72 miljoonaa euroa.
Yhtiön mukaan työtaistelutoimien välitön vaikutus loppukesän tulokseen oli noin 18 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun aikana niiden yhteisvaikutuksen arvioidaan olleen noin 68 miljoonaa euroa.
Finnairin liikevaihto puolestaan kasvoi kaksi prosenttia noin 835 miljoonaan euroon. Matkustajamäärä kasvoi 3,3 miljoonaan edellisvuoden 3,2 miljoonasta.
Finnair perui kevään ja kesän aikana yli 1 200 lentoa Ilmailualan Unioni IAU:n työtaistelutoimien vuoksi, pitkään jatkuneen työsopimuskiistan takia.
