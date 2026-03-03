Finnair perui loppukuun lennot myös Dohaan

Lentoyhtiö Finnair kertoo peruneensa lennot myös Qatarin Dohaan maaliskuun lopulle asti. Aiemmin yhtiö oli kertonut keskeyttäneensä Dohan lennot ensi tiistaihin asti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eilen Finnair kertoi peruvansa lennot Arabiemiraattien Dubaihin niin ikään maaliskuun lopulle saakka. Finnair sanoo olevansa suoraan yhteydessä asiakkaisiin, joita peruutukset koskevat.

Saatavilla olevien lentojen puutteen vuoksi alueelle matkaavien asiakkaiden uudelleenreititys ei välttämättä onnistu. Yhtiö kehottaa näitä asiakkaita hakemaan rahojaan takaisin. Vaihtoehtoisia lentoja on tarjolla äärimmäisen rajallisesti ja ne täyttyvät nopeasti.

Syynä keskeytyksiin on Lähi-idän turvallisuustilanteen heikentyminen. Finnair ei toistaiseksi myöskään lennä Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.

Finnairin viestinnästä kerrottiin tänään STT:lle yhtiön keskustelevan ulkoministeriön kanssa suomalaisten evakuoimisesta Lähi-idästä. Keskusteluja on käyty eri mahdollisuuksista tuoda suomalaisia kotiin erityisjärjestelyin.

Harvalla maalla on valtiollisia kuljetuksia.

KONSULIPÄÄLLIKKÖ Jussi Tanner kertoi STT:lle, että ulkoministeriössä kartoitetaan tällä hetkellä mahdollisia evakuointikeinoja. Hänen mukaansa voisi olla mahdollista, että suomalaisia evakuoitaisiin muiden valtioiden järjestämillä evakuointilennoilla.

- Jonkin verran on lentotoimintaa Persianlahden maista tänäänkin, Tanner sanoi.

- Aika harvalla maalla on valtiollisia kuljetuksia, hän lisäsi.

Tannerin mukaan periaatteessa suomalaisten evakuointi onnistuisi myös maitse Arabiemiraateista Omanin kautta ja Qatarista Saudi-Arabian kautta.

- Suositus on se, että vielä jonkin aikaan kannattaa odottaa tilanteen kehittymistä etenkin, kun kaupallista lentotoimintaa näyttää syntyvän Arabiemiraateissa, Tanner kuitenkin sanoi.

Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle eilen, että ilmaiskujen vaikutusalueella on ministeriön tietojen mukaan noin 3 000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista.

Israel ja Yhdysvallat aloittivat laajat iskut Iraniin lauantaina. Iran jatkoi maanantaina lennokki- ja ohjusiskujaan useisiin Persianlahden maihin, joilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin.

Frida Ahonen, Lassi Lapintie / STT

Uutista täydennetty klo 15.05 kauttaaltaan.