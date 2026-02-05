Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

5.2.2026 09:57 ・ Päivitetty: 5.2.2026 09:57

Fiskars suunnittelee työtehtävien vähennystä – Suomen osuus noin 30

LEHTIKUVA / STR / MARKKU ULANDER
Fiskarsin Vita-liiketoiminta-alueen tunnettuihin brändeihin kuuluu muun muassa Moomin Arabia.

Kodintuotteita valmistavan Fiskars-konsernin Vita-liiketoiminta-alue suunnittelee 310 työtehtävän vähentämistä globaalisti. Yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että Suomeen voisi kohdistua kolmisenkymmentä vähennystä. Suomessa vähennykset kohdistuisivat toimistotöihin, eli ne eivät kosketa tehtaita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutoksilla on tarkoitus parantaa taloudellista suorituskykyä ja luoda perustaa kannattavalle kasvulle.

Tanskan tuotanto ollaan keskittämässä yhteen paikkaan, Glostrupiin. Vita on myös päättänyt ulkoistaa Yhdysvalloissa toimivan jakelukeskuksensa parantaakseen pääomatehokkuutta. Lisäksi Vita suunnittelee tehostavansa kapasiteettia valikoiduissa eurooppalaisissa tuotantolaitoksissa Pohjoismaiden ulkopuolella.

Suunniteltujen muutosten arvioidaan johtavan noin 28 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Lähes kolmanneksen säästöistä odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisella puoliskolla ja suurimman osan lopuista säästöistä vuonna 2027.

Vita-liiketoiminta-alueen tunnettuihin brändeihin kuuluvat muun muassa Moomin Arabia, Iittala ja Georg Jensen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.2.2026
Miksi kansanedustajat valehtelevat lähdesuojan takaa?
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
5.2.2026
Häirintäkohu näyttää olleen vain politiikan pintakuohua
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU