Fjäder vai Teikari? – Akava valitsee tänään puheenjohtajansa

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja seuraavalle nelivuotiskaudelle valitaan tänään.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder tavoittelee jatkoa. Hän on johtanut Akavaa vuodesta 2011. Hänen lisäkseen ehdokkaaksi on ilmoittautunut palvelujohtaja Maria Teikari Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuista (YKA).

Akavan puheenjohtaja valitaan joka neljäs vuosi liittokokouksessa. Kullakin jäsenliitolla on käytössään liiton koon mukaan määräytyvä määrä ääniä.

Fjäder on 62-vuotias kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Hän on kokoomuksen jäsen ja ollut työmarkkinatoiminnassa mukana vuodesta 1987.

Teikari on 33-vuotias SDP:n jäsen. Hän on hallintotieteiden maisteri ja ollut perustamassa Facebookiin naisten työelämäverkostoa Ompeluseuraa. YKAn palvelujohtajana hän on työskennellyt vuodesta 2017.