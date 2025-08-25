Gazan lasten hoitoontuonti repii taas hallitusrivejä

Hallituspuolueista sekä perussuomalaiset että kristillisdemokraatit suhtautuvat kriittisesti ajatukseen tuoda Gazasta hoitoa tarvitsevia lapsia Suomeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) mukaan ratkaisu ei vaikuta olevan edes loukkaantuneiden lasten itsensä kannalta paras mahdollinen.

- Enkä näe sitä ainakaan kehitysrahoituksen tai humanitäärisen rahoituksen kannalta kovin kustannustehokkaana vaihtoehtona, hän sanoi suurlähettiläskokouksen yhteydessä tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan potilaiden siirtämiseen liittyy sen verran haasteita ja kustannuksia, että olisi parempi hoitaa heidät lähellä olevissa maissa.

– Olisi järkevämpää, että Suomi esimerkiksi sitoutuisi osallistumaan jollakin tietyllä euromäärällä sairaanhoitokustannuksiin jossain lähialueella, Essayah sanoi STT:lle maanantaina.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) kertoi sunnuntaina Ylellä pääministerin haastattelutunnilla, että Suomi selvittää, voisiko Gazasta tuoda lapsia Suomeen sairaalahoitoon. Orpon mukaan kyse olisi ”korkeintaan kymmenistä, todennäköisesti yksittäisistä lapsista”.

Hallituskumppani RKP kannattaa selvittämistä.

- Gazassa tapahtuva inhimillinen katastrofi on sietämätön, ja lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Gazassa ei ole edellytyksiä heidän hoitamiselle, joten meidänkin on syytä pohtia, miten voisimme tehokkaasti tässä tilanteessa auttaa. Lasten kuljettaminen tänne hoitoon on yksi tapa, viestitti puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz STT:lle.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä piti Orpon avausta erikoisena, sillä asiasta ei ollut hallituksessa tietoa.

- Ainakaan tällaisista lukumääristä ei ole minkäänlaista yhteisymmärrystä, hän sanoi STT:lle.

Tavion mukaan asiasta ei ollut etukäteen kysytty häneltä mielipidettä.

STT tavoitteli haastatteluun turhaan myös perussuomalaisten puheenjohtajaa, valtiovarainministeri Riikka Purraa.

Orpo kertoi maanantaina suurlähettiläskokouksen yhteydessä tiedotustilaisuudessa, että hän ei ole katsonut tarpeelliseksi ilmoittaa kaikille toiveestaan selvittää lasten tuomista hoitoon Gazasta Suomeen. Orpo sanoi ottaneensa asian pariin otteeseen esille hallituksen puheenjohtajien kesken.

Myös Adlercreutzin mukaan asiasta keskusteltiin hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken ennen kuin Orpo puhui asiasta Ylellä.

ORPO KERTOO esittäneensä ministeriöille toiveen selvittää kuluvan viikon aikana, mikä olisi tehokkain tapa auttaa. Tähän sisältyy myös sen selvittäminen, olisiko mahdollista ja järkevää tuoda sairaalahoitoa tarvitsevia lapsia Suomeen.

- Jos se on järkevää lasten hoitamisen kannalta, mielestäni tämä asia harkitaan, Orpo sanoi.

Hän sanoi, että viime talvena todettiin, että parempi tapa kohdistaa apua oli suunnata sitä muun muassa Punaisen Ristin kautta alueen sairaalatoimintoihin.

Palestiinan kysymys jakaa Orpon hallitusta. Ristiriita on näkynyt aiemmin kysymyksessä Palestiinan valtion tunnustamisesta.

Teksti: STT / Saila Kiuttu, Heidi Puomisto