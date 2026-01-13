Ulkomaat
13.1.2026 15:01 ・ Päivitetty: 13.1.2026 15:14
Grönlannin pääministeri: Emme halua Yhdysvaltain osaksi
Grönlanti ei halua olla osa Yhdysvaltoja, toteaa Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen. Yhdysvallat on kertonut haluavansa alueen hallintaansa.
Tiedotustilaisuudessa tiistaina puhunut Nielsen sanoi, että jos Grönlannin täytyy valita Tanskan ja Yhdysvaltojen hallintojen väliltä, se valitsee mieluummin Tanskan.
Nielsen on aiemmin sanonut, että grönlantilaiset eivät halua olla tanskalaisia tai yhdysvaltalaisia, vaan grönlantilaisia.
SAMASSA tilaisuudessa Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toisti maan kannan, ettei Grönlanti ole myytävänä.
Hän sanoi Tanskan ja Grönlannin haluavan vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei konfliktia.
- Ei ole ollut helppoa vastustaa täysin kohtuutonta painostusta lähimmältä liittolaiseltamme, Frederiksen sanoi.
- Kaikki viittaa siihen, että vaikein on vielä edessä, hän jatkoi.
YHDYSVALTAIN johto on ilmaissut haluavansa alueen haltuunsa, vielä tarkemmin määrittelemättömillä keinoilla, olipa Tanska asiasta mitä mieltä tahansa.
Mediatietojen mukaan yksi suunniteltu vaihtoehto olisi ostotarjouksen tekeminen. Yhdysvallat on harkinnut alueen ostamista tanskalaisilta jo 1860-luvun lopulla, mutta viralliseen tarjoukseen asti silloin ei päädytty.
Tanskan ulkoministerin Lars Lökke Rasmussenin on tarkoitus tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sekä maan varapresidentti J. D. Vance keskiviikkona Washingtonissa.
