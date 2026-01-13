Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

13.1.2026 15:01 ・ Päivitetty: 13.1.2026 15:14

Grönlannin pääministeri: Emme halua Yhdysvaltain osaksi

LEHTIKUVA / AFP
Grönlannin itsehallinnon pääministeri Jens-Frederik Nielsen ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoivat näkemyksiään medialle tiistaina.

Grönlanti ei halua olla osa Yhdysvaltoja, toteaa Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen. Yhdysvallat on kertonut haluavansa alueen hallintaansa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tiedotustilaisuudessa tiistaina puhunut Nielsen sanoi, että jos Grönlannin täytyy valita Tanskan ja Yhdysvaltojen hallintojen väliltä, se valitsee mieluummin Tanskan.

Nielsen on aiemmin sanonut, että grönlantilaiset eivät halua olla tanskalaisia tai yhdysvaltalaisia, vaan grönlantilaisia.

SAMASSA tilaisuudessa Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toisti maan kannan, ettei Grönlanti ole myytävänä.

Hän sanoi Tanskan ja Grönlannin haluavan vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei konfliktia.

- Ei ole ollut helppoa vastustaa täysin kohtuutonta painostusta lähimmältä liittolaiseltamme, Frederiksen sanoi.

- Kaikki viittaa siihen, että vaikein on vielä edessä, hän jatkoi.

Lisää aiheesta

Saksan ulkoministeri: Yhdysvallat ei vaikuta harkitsevan vakavasti Grönlannin valtaamista

YHDYSVALTAIN johto on ilmaissut haluavansa alueen haltuunsa, vielä tarkemmin määrittelemättömillä keinoilla, olipa Tanska asiasta mitä mieltä tahansa.

Mediatietojen mukaan yksi suunniteltu vaihtoehto olisi ostotarjouksen tekeminen. Yhdysvallat on harkinnut alueen ostamista tanskalaisilta jo 1860-luvun lopulla, mutta viralliseen tarjoukseen asti silloin ei päädytty.

Tanskan ulkoministerin Lars Lökke Rasmussenin on tarkoitus tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sekä maan varapresidentti J. D. Vance keskiviikkona Washingtonissa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

13.1.2026 07:39

Saksan ulkoministeri: Yhdysvallat ei vaikuta harkitsevan vakavasti Grönlannin valtaamista

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
13.1.2026
Arvio: Kullervo-spektaakkeli on kuin kalevalainen luontodokkari rytmitettynä Die Hard -poljennolla
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU