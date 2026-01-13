Grönlannin pääministeri: Emme halua Yhdysvaltain osaksi

Tiedotustilaisuudessa tiistaina puhunut Nielsen sanoi, että jos Grönlannin täytyy valita Tanskan ja Yhdysvaltojen hallintojen väliltä, se valitsee mieluummin Tanskan.

Nielsen on aiemmin sanonut, että grönlantilaiset eivät halua olla tanskalaisia tai yhdysvaltalaisia, vaan grönlantilaisia.

SAMASSA tilaisuudessa Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toisti maan kannan, ettei Grönlanti ole myytävänä.

Hän sanoi Tanskan ja Grönlannin haluavan vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei konfliktia.