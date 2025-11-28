Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.11.2025 05:31 ・ Päivitetty: 28.11.2025 05:27

Guinea-Bissaun vallankaappauksessa pidätetty presidentti poistui maasta

LEHTIKUVA / AFP / PATRICK MEINHARDT

Länsi-Afrikan Guinea-Bissaun istuva presidentti Umaro Sissoco Embalo on saapunut Senegaliin. Asiasta kertoo Senegalin ulkoministeriö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Guinea-Bissaussa tehtiin keskiviikkona sotilasvallankaappaus, kolme päivää maassa järjestettyjen vaalien jälkeen. Sotilasjuntta julisti keskiviikkona pidättäneensä Embalon. Oppositio on puolestaan syyttänyt Embaloa vallankaappauksen järjestämisestä.

Sotilasjuntta nimitti aiemmin torstaina maan uudeksi hallitsijaksi Embalon läheisenä liittolaisena tunnetun kenraali Horta N’Tamin.

