27.11.2025 06:24 ・ Päivitetty: 27.11.2025 06:24
Guinea-Bissaussa tehtiin sotilasvallankaappaus
Länsi-Afrikan Guinea-Bissaussa tehtiin keskiviikkona sotilasvallankaappaus, kolme päivää maassa järjestettyjen vaalien jälkeen.
Vaalien tulosta ei ollut vielä ilmoitettu, mutta voittajaksi oli veikattu istuvaa presidenttiä, Umaro Sissoco Embaloa.
Sotilasjuntta julisti keskiviikkona ottaneensa vallan omiin käsiinsä, pidättäneensä presidentti Embalon sekä sulkeneensa maan rajat. Myös vaalien jälkiprosessi on keskeytetty.
Sotilaiden julistusta edelsi lähellä presidentinpalatsia kuultu raskas tulitus aiemmin päivällä, kun univormupukuiset miehet ottivat haltuunsa rakennukseen johtavan tien.
Kenraali Denis N’Canha luki lehdistölausunnon aseistettujen sotilaiden ympäröimänä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Hän sanoi, että asevoimien eri haaroista muodostettu sotilaskomento ”ottaa maan johdon haltuunsa toistaiseksi”.
Presidentti Embaloa pidetään vangittuna armeijan päämajassa, ja häntä kohdellaan ”hyvin”, kertoi sotilaslähde AFP:lle. Toisen sotilaslähteen mukaan presidentin mukana pidätettiin asevoimien komentaja sekä Guinea-Bissaun sisäministeri.
Guinea-Bissaussa on sen itsenäistymisen jälkeen tehty neljä sotilavallankaappausta sekä useita vallankaappausyrityksiä. Maa itsenäistyi Portugalista itsenäisyyssodan jälkeen vuonna 1974. Maassa on noin kaksi miljoonaa asukasta.
