Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

27.11.2025 06:24 ・ Päivitetty: 27.11.2025 06:24

Guinea-Bissaussa tehtiin sotilasvallankaappaus

LEHTIKUVA / PATRICK MEINHARDT

Länsi-Afrikan Guinea-Bissaussa tehtiin keskiviikkona sotilasvallankaappaus, kolme päivää maassa järjestettyjen vaalien jälkeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vaalien tulosta ei ollut vielä ilmoitettu, mutta voittajaksi oli veikattu istuvaa presidenttiä, Umaro Sissoco Embaloa.

Sotilasjuntta julisti keskiviikkona ottaneensa vallan omiin käsiinsä, pidättäneensä presidentti Embalon sekä sulkeneensa maan rajat. Myös vaalien jälkiprosessi on keskeytetty.

Sotilaiden julistusta edelsi lähellä presidentinpalatsia kuultu raskas tulitus aiemmin päivällä, kun univormupukuiset miehet ottivat haltuunsa rakennukseen johtavan tien.

Kenraali Denis N’Canha luki lehdistölausunnon aseistettujen sotilaiden ympäröimänä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Hän sanoi, että asevoimien eri haaroista muodostettu sotilaskomento ”ottaa maan johdon haltuunsa toistaiseksi”.

Presidentti Embaloa pidetään vangittuna armeijan päämajassa, ja häntä kohdellaan ”hyvin”, kertoi sotilaslähde AFP:lle. Toisen sotilaslähteen mukaan presidentin mukana pidätettiin asevoimien komentaja sekä Guinea-Bissaun sisäministeri.

Guinea-Bissaussa on sen itsenäistymisen jälkeen tehty neljä sotilavallankaappausta sekä useita vallankaappausyrityksiä. Maa itsenäistyi Portugalista itsenäisyyssodan jälkeen vuonna 1974. Maassa on noin kaksi miljoonaa asukasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
26.11.2025
Karnevaali alkoi: puolueet saavat esittää puhtaan aatteelliset taloushaaveensa
Lue lisää

Mikko Huotari

Politiikka
26.11.2025
Veroedut uusiksi ja reiluutta peliin – näin oppositio kääntäisi hallituksen talouslinjaa
Lue lisää

Sami Kuusela

Kolumnit
26.11.2025
Sami Kuusela: Kuka kertoisi kirjailijoille koko totuuden Spotify-diilistä?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
26.11.2025
Arvio: Vuoden suuri natsielokuva vie syylliset tuomiolle, mutta puiseva luento on tehty historiaa lukemattomille amerikkalaisille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU