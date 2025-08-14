Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.8.2025 08:35 ・ Päivitetty: 14.8.2025 08:35

Haittaverotuotot pitäisi kohdistaa päihdehaittojen ehkäisyyn, SDP:n Perholehto sanoo

iStock
Kansanedustaja ohjaisi tuotot haittaveroista päihdehaittojen ehkäisyyn.

Kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.) vaatii, että haittaverotuotot korvamerkitään päihdehaittojen ehkäisyyn.

Demokraatti

Demokraatti

Perholehto huomauttaa, että Suomi kerää vuosittain yli kolme miljardia euroa alkoholista, tupakasta ja rahapeleistä, mutta vain murto-osa ohjautuu budjetin kautta haittojen päihdehaittojen ehkäisyyn. Perholehto kuvaa tilannetta kestämättömäksi:

– Ilman korvamerkittyä rahoitusta ehkäisevä työ kuihtuu, vaikka ongelmat kasvavat ympärillä, hän summaa tiedotteessa.

– Huumekuolemia on enemmän kuin liikennekuolemia, alkoholiriippuvuuksien määrä kestämättömällä tasolla ja peliriippuvuus kurjistaa monen arkea. Samaan aikaan hallitus ajaa alas ehkäisevää työtä ja järjestöjen toimintaa. Hyvinvointialueiden leikkausten vuoksi kuntoutukseenkin on yhä vaikeampi päästä.

Perholehto ehdottaa kiireellistä selvitystä haittaverotuottojen kohdentamisesta päihdetyöhön.

– Tympeäähän se tässä tilanteessa olisi, jos emme edes selvitä mahdollisuutta korvamerkitä päihde- ja riippuvuusverotuksen tuloista osaa suoraan haittojen ehkäisyyn. Jo yksikin prosenttiyksikkö merkitsisi vuositasolla tärkeää summaa, jonka avulla kuroa umpeen nykyresurssien ja todellisen tarpeen välistä rotkoa, hän sanoo.

Jos tämä ei ole herätyshuuto, mikä sitten?

PERHOLEHDON mukaan tilanne on erityisen hälyttävä uusien huumeiden vuoksi. Hän nostaa esiin ”peukun” eli alfa-PVP:n, jonka käyttö on jätevesitutkimusten mukaan moninkertaistunut esimerkikisi pääkaupunkiseudulla.

– Esimerkiksi Helsingin päihdepalveluista kuultiin kesällä hälyttävä tieto siitä, että peukun käyttäjiä on vieroituksessa jo yhtä paljon kuin alkoholin käyttäjiä. Jos tämä ei ole herätyshuuto, mikä sitten, Perholehto kysyy.

Perholehto kritisoi myös päihde- ja rikospolitiikan yksinkertaistuksia. Hän toteaa, että politiikassa penätään usein kovempia rangaistuksia ja vaaditaan lisää viranomaisia.

– Samat toimijat tulevat myös esittäneeksi muita toimia, jotka lisäävät eriarvoisuutta ja heikentävät köyhimpien asemaa entisestään. Näin päihderiippuvaiset vain sysätään kovempaan ahdinkoon, hän huomauttaa.

Suomessa tarvitaan Perholehdon mielestä pitkäjänteisyyttä ja monialaisia toimia, jotka huomioivat sekä pahoinvoinnin juurisyyt että jo syntyneiden ongelmien korjaavan työn.

– En ole eri mieltä siitä, etteikö Suomeen tarvita lisää poliiseja ja asiantuntijoiden arvioiden pohjalta huumekauppiaille kovempia tuomioita. Mutta niin kauan kuin emme tee mitään perusongelmalle, päihteet ovat jatkossakin liian monelle vaihtoehto. Vastuulliseen politiikkaan kuuluu ajatus siitä, että ehkäisemme haasteita ja myös rakennamme väylän ulos rikollisesta toiminnasta tai päihdekierteestä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU