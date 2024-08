Häkkänen IL:lle: Venäläisten kiinteistökauppojen täyskiellolla on kiire

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) esittää täyskieltoa venäläisten kiinteistökaupoille Suomessa, Iltalehti kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Kiinteistön ostaminen on osa Venäjän vaikuttamispyrkimyksiä. Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että puolustusministeriö arvioi kiinteistörajoitusten riittävyyden. Arvio on valmistunut. Sen lopputulos on, että meidän pitää tehdä kovempia rajoituksia, Häkkänen toteaa IL:n haastattelussa.

Venäjän kansalaiset eivät saisi enää ostaa esimerkiksi omakotitaloja, kesämökkejä tai maata. Poikkeuksena olisivat ne Venäjän kansalaiset, jotka asuvat Suomessa pysyvän oleskeluluvan turvin.

– Täyskielto selkeyttäisi tilannetta. Haluamme estää venäläisomisteisen kiinteistömassan kasvun Suomessa