5.3.2026 15:49 ・ Päivitetty: 5.3.2026 15:49
Häkkänen kertoo ydinaserajoituksiin kaavailluista muutoksista – katso tiedotustilaisuutta kello 18
Illalla selviää, millaisia muutoksia hallitus mahdollisesti kaavailee ydinaserajoituksiin Suomessa.
Aihetta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään iltakuudelta Valtioneuvoston linnassa.
Asiasta kertoi toimittajille eduskunnassa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).
Tilaisuutta voi seurata Demokraatin sivuilla kello 18.
Häkkänen on tänään ollut kuultavana eduskunnan puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnissa aiheesta.
