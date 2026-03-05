Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.3.2026 12:38 ・ Päivitetty: 5.3.2026 13:24

Oppositiota pidetty ”ulkosaariston puolella” – SDP pettyi hallituksen linjaan

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Johannes Koskinen kommentoi lakiesitysprosessia eduskunnassa torstaina 5. maaliskuuta.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on laiminlyönyt parlamentaarisen yhteistyön perinnettä valmistellessaan ydinenergialain muutosta.

Demokraatti

Demokraatti

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) odotetaan kertovan muutoksista julkisuuteen myöhemmin tänään.

Puolueiden puheenjohtajat ja ryhmäpuheenjohtajat kuulivat tulevasta lakiesityksestä keskiviikkona. Ministeri Häkkänen kertoi esityksen sisällöstä puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnille tänään.

– Ei tämä prosessi ole mennyt niin kuin Strömsössä, vaan on pidetty enempi ulkosaariston puolella oppositiota. Odotimme, että tämäntyyppiset asiat käsiteltäisiin laajasti parlamentaarisessa yhteistyössä ja käytäisiin läpi eri vaihtoehdot ja haettaisiin mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä, Johannes Koskinen kommentoi torstaina eduskunnassa.

Koskinen arvosteli myös järjestystä, jolla hallitus asiasta eduskunnalle kertoi. Valtiosäännön näkökulmasta olisi ollut ensisijaista tiedottaa ensin valiokuntia, ei puolueiden puheenjohtajia.

ESITYKSEN sisällöstä ei Koskinen eikä myöskään SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman halunneet ennen hallituksen tiedotustilaisuutta sanoa mitään.

Myös Lindtman tähdensi konsensusperiaatteen ja parlamentaarisen yhteistyön merkitystä ulko- ja turvallisuuspolitiikan isojen kysymysten valmistelussa.

Lisää aiheesta

Häkkänen kertoo ydinaserajoituksiin kaavailluista muutoksista – katso tiedotustilaisuutta kello 18
Heinäluoma: Nyt testataan Suomen ulkopoliitikan konsensusta – uusi ydinaselinja erottaa meidät Pohjoismaista

– Me olemme tämän mukaisesti toimineet esimerkiksi erittäin menestyksekkäästi, kun Suomi vietiin Natoon. Omalta osaltamme pyrimme toimimaan sen mukaisesti jatkossakin, Lindtman sanoi.

Hallituspuolue perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Jani Mäkelä katsoi, ettei ydinenergialain muutoksen valmistelu olisi edellyttänyt parlamentaarista yhteistyötä.

– Käsitykseni mukaan tuommoinen lainsäädäntö on normaalitasoista lainsäädäntö eli eduskunnan enemmistön päätettävissä, Mäkelä totesi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus on poistamassa ydinenergialaista kokonaan 4. pykälän, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistuksen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa.

Samalla hallitus olisi muuttamassa rikoslain 34 pykälää, jossa määritellään ydinräjähderikoseksi räjähteen tuominen Suomeen, sen hankkiminen tai valmistaminen, kehittäminen tai kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito sekä räjähteen räjäyttäminen tai ydinräjähteen valmistamista varten tehty tutkimus.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

5.3.2026 15:49

Häkkänen kertoo ydinaserajoituksiin kaavailluista muutoksista – katso tiedotustilaisuutta kello 18

Politiikka

5.3.2026 12:50

Heinäluoma: Nyt testataan Suomen ulkopoliitikan konsensusta – uusi ydinaselinja erottaa meidät Pohjoismaista

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.3.2026
Sisäpiirissä ajettu ydinaselinjaus on hallitukselta psykologinen virhe
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.3.2026
Arvio: Karkkilan Steven Soderbergh ohjasi vaihteeksi humaanin draaman isäänsä etsivistä kaksosista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU