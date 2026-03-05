Oppositiota pidetty ”ulkosaariston puolella” – SDP pettyi hallituksen linjaan

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on laiminlyönyt parlamentaarisen yhteistyön perinnettä valmistellessaan ydinenergialain muutosta. Demokraatti Demokraatti

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) odotetaan kertovan muutoksista julkisuuteen myöhemmin tänään.

Puolueiden puheenjohtajat ja ryhmäpuheenjohtajat kuulivat tulevasta lakiesityksestä keskiviikkona. Ministeri Häkkänen kertoi esityksen sisällöstä puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnille tänään.

– Ei tämä prosessi ole mennyt niin kuin Strömsössä, vaan on pidetty enempi ulkosaariston puolella oppositiota. Odotimme, että tämäntyyppiset asiat käsiteltäisiin laajasti parlamentaarisessa yhteistyössä ja käytäisiin läpi eri vaihtoehdot ja haettaisiin mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä, Johannes Koskinen kommentoi torstaina eduskunnassa.

Koskinen arvosteli myös järjestystä, jolla hallitus asiasta eduskunnalle kertoi. Valtiosäännön näkökulmasta olisi ollut ensisijaista tiedottaa ensin valiokuntia, ei puolueiden puheenjohtajia.

ESITYKSEN sisällöstä ei Koskinen eikä myöskään SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman halunneet ennen hallituksen tiedotustilaisuutta sanoa mitään.

– Me olemme tämän mukaisesti toimineet esimerkiksi erittäin menestyksekkäästi, kun Suomi vietiin Natoon. Omalta osaltamme pyrimme toimimaan sen mukaisesti jatkossakin, Lindtman sanoi.

Hallituspuolue perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Jani Mäkelä katsoi, ettei ydinenergialain muutoksen valmistelu olisi edellyttänyt parlamentaarista yhteistyötä.

– Käsitykseni mukaan tuommoinen lainsäädäntö on normaalitasoista lainsäädäntö eli eduskunnan enemmistön päätettävissä, Mäkelä totesi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus on poistamassa ydinenergialaista kokonaan 4. pykälän, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistuksen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa.

Samalla hallitus olisi muuttamassa rikoslain 34 pykälää, jossa määritellään ydinräjähderikoseksi räjähteen tuominen Suomeen, sen hankkiminen tai valmistaminen, kehittäminen tai kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito sekä räjähteen räjäyttäminen tai ydinräjähteen valmistamista varten tehty tutkimus.