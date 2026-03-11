Politiikka
11.3.2026 13:26 ・ Päivitetty: 11.3.2026 13:49
Häkkänen keskustan ydinasekompromissista: ”Voidaan hyvin tehdä”
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok) suhtautuu myötämielisesti keskustan ehdotukseen puolueiden yhteisestä ydinasekieltojulistuksesta – kunhan lainsäädännöstä poistetaan nykyiset ehdottomat aserajoitukset.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti keskiviikkona Yleisradion haastattelussa, että ydinenergialain muutoksesta syntynyt poliittinen pattitilanne voitaisiin kiertää Norjan, Ruotsin ja Tanskan kaltaisilla parlamentaarisilla julistuksilla.
Hallitus on esittänyt, että ydinenergia- ja rikoslakeja muutettaisiin niin, ettei Naton ydinaseiden kuljettaminen Suomeen olisi enää kaikissa oloissa kiellettyä ja rangaistavaa. Tätä lakimuutosta esimerkiksi SDP vastustaa.
Hallituksen mukaan juridinen täyskielto vaikeuttaa liikaa Naton poikkeusolojen sotilaallista operointia. Muissa naapurimaissa lainsäädännössä ei ole Suomen tyylistä kieltoa, mutta maat ovat tehneet poliittisia päätöksiä ydinaseiden rajoittamisesta.
Kaikkosen mielestä Suomenkin eduskuntapuolueet voisivat sopia yhteisjulistuksella, ettei Suomen alueelle tuoda ydinaseita rauhan aikana.
– Voisi tässä miettiä jotain yhteistä tulokulmaa, se olisi isänmaan etu, entinen puolustusministeri Kaikkonen sanoi keskiviikkona Demokraatille.
Kaikkonen toivoo hallituksen lähestyvän puolueita asiasta pian. Kompromissien hakemisen ja kiistanliennytyksen kun hänen mielestään pitää tulla ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdolta.
EDUSKUNNASSA medialle Kaikkosen ehdotusta kommentoinut puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi julistusajatuksen olevan linjassa hallituksen ja presidentin kannan kanssa.
Hän muistuttaa, että valtiojohtokaan ei halua Suomeen rauhanaikaisia ydinaseita, vaan täyskiellon poistamisessa on kyse on vain juridiikan helpottamisesta.
– Tällainen julistus voidaan ihan hyvin tehdä, Häkkänen sanoo.
Valtaosalla Nato-maista ei Häkkäsen mukaan ole lainsäädännössä pysyviä esteitä ydinaseille, mutta poliittisia rajoituksia on Pohjoismaiden tavoin muuallakin.
– Suomi voi tehdä vastaavia linjauksia, Häkkänen sanoo.
Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmät kuulevat tämän viikon aikana eduskunnan turvatiloissa hallitukselta tarkemmin viimeviikkoisen lakiesityksen perusteluista.
Kaikkonen kritisoi yhä hallitusta lakimuutoksen kehnosta esittelytavasta. Oppositiolle aikeista kerrottiin vasta päivää ennen julkistusta, eikä puolueita otettu mukaan hankkeen valmisteluun.
Hallitus on perustellut menettelyään asian salassapidon varmistamisella.
