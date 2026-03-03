Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

3.3.2026 12:38 ・ Päivitetty: 3.3.2026 12:38

Häkkänen Macronin ydinaseavauksesta: Ei rajaa Suomea ulos

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomen puuttuminen eurooppalaisen ydinpelotteen laajentamista koskevasta yhteistyömaiden listauksesta ei ole dramaattista.

Demokraatti

Suomea ei Häkkäsen mukaan kysytty Ranskan hankkeeseen mukaan.

– Olemme saaneet tiedon, että tällainen avaus tulee lähipäivinä. Virallisia tietoja tai esityksiä puolustusministeriölle tai hallitukselle ei ole tällaisesta toimitettu, Häkkänen sanoi medialle eduskunnassa.

– Se ei tarkoita mitään dramatiikkaa. Tämä aloite on avoin kaikille ja liittokunnan sisällä käydään jatkuvasti keskustelua tästä kokonaisuudesta.

Presidentti Emmanuel Macron totesi maanantaina Ranskan aloittavan keskustelut ydinpelotteen laajentamisesta kahdeksan eurooppalaisen valtion kanssa. Yhteistyössä ovat ensivaiheessa mukana Saksa, Britannia, Puola, Ruotsi, Tanska, Belgia, Hollanti ja Kreikka.

RANSKAN ydinaseet eivät ole osa Naton ydinpelotetta. Kyse on siis eurooppalaisesta, Naton nykyistä pelotetta täydentävästä ratkaisusta, johon kaavaillaan Macronin avauksessa puolustusyhteistyön ulottuvuutta.

Häkkänen kutsui Macronin hanketta keskustelun aloitukseksi, joka ei ole luonteeltaan poissulkeva.

– Eikä sitä kautta mitenkään rajaa Suomea ulos. Kaikki toimivat hyvässä yhteisymmärryksessä. Myös amerikkalaiset ymmärtävät, että mistä tässä on kyse.

Häkkänen pitää erityisen myönteisenä, että Saksa on mukana keskusteluissa.

– Se tuo hankkeelle lisää painavuutta ja uskottavuutta.

Häkkänen arveli hankkeen kestävän jopa vuosikymmeniä ja tulevan merkittävän kalliiksi.

Olisiko Suomella orastavaa kiinnostusta osallistua tähän hankkeeseen?

– En lähde ottamaan tähän kantaa ennen kuin asiasta tiedetään merkittävästi enemmän. Kuten kaikki tämän toimintakentän asiat, niin näistä pääosa on luottamuksellista eikä julkista.

