Halla-aho ei pidä valiokuntarakennetta ongelmana – “Enemmän näyttää ongelma olevan siinä, kuinka valiokuntaa johdetaan”

Riitaisa sote-valiokunta tulisi jakaa kahtia, sanoi valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) Ylen Politiikkaradiossa. Johannes Ijäs Demokraatti

Laihon mielestä sote-valiokunnan asiat pitäisi jakaa kahdelle eri valiokunnalle. Toinen käsittelisi sosiaaliturvaa ja toinen sosiaali-ja terveyspalveluita samoin kuin nykyiset ministerisalkut on jaettu.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) sekä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko (kok.) on puolestaan sanonut Ylelle, että ensi vuonna tarvitaan väliaikainen valiokunta, joka hoitaa osan sote-valiokunnan töistä. Eduskunnan toinen varapuhemies Tarja Filatov (sd.) ei lämmennyt Risikon tai Laihon ehdotuksille.

PUHEMIES Jussi Halla-aho (ps.) toteaa Demokraatille, ettei hän näe ongelmaksi eduskunnan valiokuntarakennetta.

– Kyllä tämä enemmän näyttää ongelma olevan siinä, että kuinka sitä valiokuntaa johdetaan ja minkälaiset motiivit ohjaavat valiokunnan puheenjohtajan toimintaa. En itse henkilökohtaisesti tältä istumalta lähtisi ratkaisemaan asiaa perustamalla uusia valiokuntia, Halla-aho kommentoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja on Krista Kiuru (sd.).

– Kyllähän tässä yritettiin esimerkiksi sitä, että oltaisiin helpotettu sosiaali- ja terveysvaliokunnan työtaakkaa siirtämällä muutama hallituksen esitys mietintöä varten muihin valiokuntiin, mutta tämä ei sitten kelvannut ja silloin sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Kiuru ilmoitti, että he hyvin selviävät siitä työstä, joka heillä on. Tämä ei nyt sitten pitänyt paikkaansa ja herää kysymys, että oliko se nyt sitten hänen vilpitön arvionsa alun perinkään, että valiokunta selviytyy urakastaan, Halla-aho jatkaa.

Kun puhemieheltä kysyy, tarkoittaako hän sanoillaan sitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja pitäisi vaihtaa, hän sanoo, ettei puhemies aseta eikä erota valiokuntien puheenjohtajia.

– Sanoisin, että paikka kuuluu nyt sitten tällä kaudella sosialidemokraateille. Nyt tietenkin ensisijaisesti sosialidemokraattien tulee arvioida sitä, että johtaako puheenjohtaja sosiaali- ja terveysvaliokuntaa asianmukaisella tavalla.

Onko Kiurulla puhemiehen luottamus?

– Hän ei tarvitse puhemiehen luottamusta. Hän tarvitsee ensisijaisesti oman ryhmänsä luottamuksen, koska ryhmä asettaa henkilön sille paikalle, joka ryhmien välisen sopimuksen mukaan kuuluu tälle ryhmälle, Halla-aho vastaa.

KESKUSTAN kansanedustaja, varapuheenjohtaja Markus Lohi johti sosiaali- ja terveysvaliokuntaa viime vaalikaudella vajaat kolme vuotta.

Lohi ei tue Mia Laihon ehdotusta sote-valiokunnan jakamisesta kahtia.

– Lähtökohtaisesti en oikein näe sille tarvetta tai en näe sitä tarkoituksenmukaisena. Meillähän on välillä vähän täällä epäselvyyttä, puhumattakaan sitten kansalaisista, kun meillä on kaksi ministeriä ollut perinteisesti sosiaali- ja terveysministeriössä, niin siitäkään ei oikein kukaan tiedä, mikä kuuluu kummankin vastuulle. Näissä on monesti minusta asioita, jotka sivuavat kumpaakin osa-aluetta, niin sosiaaliturvaa kuin sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Minusta fiksumpaa olisi lähteä suunnittelemaan sitä työtä vähän pidempijänteisesti niin, että turvataan, ettei tarvitsisi ylipitkiä työpäiviä tehdä eikä tulisi liian kiire, Lohi sanoo.

Sinänsä Lohi ei näe estettä sille, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan työn järjestelyistä voidaan käydä keskustelua.

– Kyllä sitä voidaan miettiä ja selvittää, onko tarvetta. Vaikka vielä viime kaudella oli valtavan iso sosiaali- ja terveysuudistus ja korona-ajat, ei tällaista ajatusta tullut silloin mieleenkään, hän muistuttaa.

Sote-valiokunnan puheenjohtajaan Krista Kiuruun kohdistuvia syytöksiä Lohi ei halua lähteä pohtimaan, koska ei tätä nykyä ole valiokunnan jäsenkään.

– Minusta eduskunnassa tarvitaan enemmän hyvää tahtoa kuin nyt toisten syyttelyä, Lohi toteaa.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen arvioi aiemmin tänään hallituksen yrittävän kääntää keskustelun itselleen kiusallisesta yöpäivystysten karsimisesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) persoonaan.

– Tämä sumutus ei meiltä mene lävitse. Krista Kiuru nauttii SDP:n eduskuntaryhmän luottamusta, Tuppurainen totesi medialle eduskunnan Valtiosalissa keskiviikkona.

– Nyt on syytä nähdä, että tähän kovaan työruuhkaan on syypää maan hallitus, joka on tuonut poikkeuksellisen määrän lakiesityksiä valiokuntaan, osan niistä myöhässä. Esityksiä, jotka ovat huonosti valmisteltuja. Tästä huolimatta valiokunta on onnistunut saamaan merkittävät lait kuten esimerkiksi sairaalaverkkoa koskevan lain ja vammaispalvelulain käsittelyyn eduskunnan täysistuntosaliin, Tuppurainen totesi.

Tuppurainen ei suoralta kädeltä tyrmännyt ajatusta sote-valiokunnan jakamisesta mutta katsoi, että jakamiseen ei pitäisi ryhtyä ilman painavia perusteluja.

– Me emme ole nyt kättelyssä avaamassa tätä keskustelua. Mikäli sitä keskustelua käydään, olemme siihen valmiita kuitenkin niillä reunaehdoilla, että valiokuntajärjestelyillä ei saa vesittää sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen ajatusta eli koota sosiaali- ja terveyspalveluita yhdeksi kokonaisuudeksi eikä myöskään pidä kadottaa yhteyttä kansalaisen hyvinvointiin, jossa etuudet ja palvelut muodostavat myös yhden kokonaisuuden.

– Ensisijaisesti hallituksen pitäisi nyt katsoa peiliin ja tarkastella omaa toimintaansa, kun se on antanut niin ison määrän hallituksen esityksiä, joista huomattavan osan myöhässä – esityksiä jotka ovat heikosti valmisteltuja. Niihin valiokunta on joutunut paneutumaan huolellisesti ja siitä huolimatta onnistunut saamaan keskeiset lait budjettimietinnön valmistumisen aikataulussa eduskunnan istuntosalin käsittelyyn, Tuppurainen totesi.