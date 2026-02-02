Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.2.2026 14:38 ・ Päivitetty: 2.2.2026 14:41

Hallituksessa innostuttiin opposition avauksesta – ”Loisi työpaikkoja ja auttaisi talouskasvua”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Otto Andersson (rp.).

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi jatkokaudelle valittu Otto Andersson ehdottaa tilapäistä luopumista varainsiirtoverosta.

Demokraatti

Demokraatti

- Tilapäinen, esimerkiksi vuoden mittainen varainsiirtoveron poistaminen vauhdittaisi asuntomarkkinoita ja edistäisi samalla vaikeuksissa ollutta rakennusalaa. Tämä taas loisi työpaikkoja ja auttaisi talouskasvua, Andersson sanoo tiedotteessaan.

VARAINSIIRTOVERON puolittamista tai poistamista on esittänyt aiemmin myös RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström.

Keino oli jo syksyllä esillä oppositiopuolue keskustan vaihtoehtobudjetissa.

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on esittänyt Kauppalehden haastattelussa vapautusta varainsiirtoverosta ensiasunnon ostajille.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Kim Lindström

Mielipiteet
2.2.2026
Suomi muuttuu yksinasuvien maaksi – ja politiikan pitää päivittyä sen mukaisesti
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
31.1.2026
Docpoint täyttää 25 vuotta – tutkivat toimittajat paljastavat Putinin hirmuhallinnon ja äärioikeiston syvälle kurottavia lonkeroita
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU