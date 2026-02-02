Politiikka
2.2.2026 14:38 ・ Päivitetty: 2.2.2026 14:41
Hallituksessa innostuttiin opposition avauksesta – ”Loisi työpaikkoja ja auttaisi talouskasvua”
RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi jatkokaudelle valittu Otto Andersson ehdottaa tilapäistä luopumista varainsiirtoverosta.
- Tilapäinen, esimerkiksi vuoden mittainen varainsiirtoveron poistaminen vauhdittaisi asuntomarkkinoita ja edistäisi samalla vaikeuksissa ollutta rakennusalaa. Tämä taas loisi työpaikkoja ja auttaisi talouskasvua, Andersson sanoo tiedotteessaan.
VARAINSIIRTOVERON puolittamista tai poistamista on esittänyt aiemmin myös RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström.
Keino oli jo syksyllä esillä oppositiopuolue keskustan vaihtoehtobudjetissa.
Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on esittänyt Kauppalehden haastattelussa vapautusta varainsiirtoverosta ensiasunnon ostajille.
