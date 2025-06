Hallituksessa virisi kiista alisuoriutumisesta – Purra ja Marttinen eri linjoilla

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan alisuoriutumista ei ole potkuperusteena kirjattu hallitusohjelmaan. Työministeri Matias Marttinen (kok.) kiisti, että linjaus olisi ohjelman vastainen. Simo Alastalo Demokraatti Susanna Luikku Demokraatti

– Alisuoriutumista ei löydy hallitusohjelmasta irtisanomisperusteena, eikä se näin ollen ole ohjelman mukainen linjaus. Asiaa tarkastellaan uudelleen siitä saadun palautteen jälkeen, Riikka Purra sanoi medialle eduskunnassa.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) puolestaan sanoi kaiken valmistelun olleen ”täysin hallitusohjelman mukaista” ja kiisti, että lisäys olisi tehty vastoin perussuomalaisten tahtoa tai heidän tietämättään.

– Käymme poliittista keskustelua ja valmistelua, ja valmista on tarkoitus saada kesäkuun aikana, En halua mennä yksityiskohtiin ja aina on painotuseroja, mutta näistä uudistuksista on selkeät kirjaukset ja niitä viedään eteenpäin. Ei tämäkään luonnos ole perussuomalaisille yllätys, mutta lisäkysymykset kannattaa esittää Purralle, Marttinen kommentoi medialle.

MARTTINEN muotoili, ettei pidä julkisuutta ensisijaisena tapana käydä hallituksen sisäistä keskustelua, mutta kieltäytyi kommentoimasta sitä, onko ulostuloissa kyse omien kannattajien miellyttämisestä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puolestaan vieritti kommentointivastuun työministerille.

– Ei ole mitenkään tavatonta, että kun lainsäädäntöä valmistellaan, siellä on erilaisia näkemyksiä. Sen takia on parempi, että asiasta vastaava ministeri kommentoi tätä Purran kommenttia. Minun tehtäväni on vain katsoa, että hallitusohjelman hyvät kirjaukset menevät eteenpäin, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Jani Mäkelä valitti hiljan julkisesti, että kokoomus on tuonut alisuoriutumisen ja muita työntekijän asemaa heikentäviä toimia lakiesityksiin ohi perussuomalaisten ja vastoin alkuperäisiä päätöksiä.

TAUSTALLA on lisäys hallituksen niin sanottuun potkulakiin eli irtisanomista helpottaviin muutoksiin. Alisuoriutuminen työssä olisi uusi peruste potkuille.

Esityksessä se on määritelty niin, että työntekijä ei suoriudu tehtävistään kohtuullisena pidettävällä tavalla tai samoin kuin muut samassa asemassa olevat työntekijät, tai saavuta hänelle asetettuja tavoitteita.

Lausuntokierroksella työnantajapuoli kannatti lisäystä ja piti sitä tärkeänä, koska nykyisin alisuoriutumisen perusteella irtisanomisessa on ollut tulkinnanvaraa. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien perustelu on, että lisäys selkeyttäisi nykyistä tilaa.

Työntekijäpuoli vastusti alisuoriutumisen lisäämistä lakiin tarpeettomana, koska nykyisinkin alisuoriutumisen takia voi irtisanoa. Kritisoijat muistuttivat myös määritelmän epämääräisyydestä, jonka nähtiin mahdollistavan rakenteellisen syrjinnän, mielivaltaiset savustustoimet ja ”pärstäkerroinpotkut”.