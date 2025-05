Hallitus esittää Helsingille 35 miljoonan lisäleikkauksia – Orpo lupasi helmikuussa ”Helsingin kannalta järkevää” ratkaisua

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) pitää Helsinkiin kohdistuvia sote-rahoituksen 35 miljoonan euron siirtymätasausleikkauksia epäoikeudenmukaisina. Demokraatti Demokraatti

Hallitus ehdottaa sote-rahoitukseen kertaluonteisia siirtymätasausleikkauksia 15 miljoonaa euroa vuonna 2026 ja 20 miljoonaa euroa vuonna 2027. Leikkaukset kohdistuvat yksinomaan Helsinkiin. Eduskunta käy tiistaina iltapäivällä hallituksen esityksestä lähetekeskustelun.

Heinäluoman mukaan leikkauksen kohdistaminen vain yhteen alueeseen murentaa koko sote-rahoitusjärjestelmän uskottavuutta.

– Minkälaista kannustamista on se, että jopa hyvin taloutensa hoitaneilta alueilta, kuten Helsingiltä, leikataan sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta? Tämä on täysin epäjohdonmukaista ja vääränlaista politiikkaa. Orpon hallituksen käsi iskee syvälle helsinkiläisen veronmaksajan taskuun. Kun Helsinki on hoitanut esimerkillisesti sote-talouttaan ja toteuttanut mittavan, 68 miljoonan euron säästöt ja tulonlisäykset tuottaneen muutosohjelman, hallitus ”kiittää” leikkaamalla siitä yli puolet pois, Heinäluoma kritisoi tiedotteessaan.

– Tämä lähettää koko maahan viestin, ettei tehokkuuteen ja vastuullisuuteen kannata pyrkiä, koska hallitus voi tästä huolimatta viedä rahat pois, hän jatkaa.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) puolusti kannustavuuden ajatusta Demokraatin haastattelussa helmikuun alussa. Orpo myös antoi ymmärtää, että esitystä muutettaisiin Helsingin hyväksi.

– Järjestelmän halutaan olevan kannustava. Toinen on pohjaesitys, joka lähti lausunnoille. Siitä tehdään lopullinen ratkaisu myöhemmin, ja katsotaan, että se on myöskin Helsingin kannalta järkevä, Orpo kommentoi helmikuussa Demokraatille.

Hallituksen esitystä ovat arvostelleet myös Helsingin pormestarin tehtävät jättävä Juhana Vartiainen (kok.) ja tuleva kokoomuslainen pormestari Daniel Sazonov.

– Vaalien aikana Helsingin kokoomus ja pormestariehdokas Daniel Sazonov lupasivat torpata tämän leikkausesityksen. Onko niin, ettei Sazonovilla ole todellista vaikutusvaltaa suhteessa pääministeri Orpoon, Heinäluoma ihmettelee.

TAANNEHTIVASTI tehtävät, poliittisesti kohdennetut leikkaukset horjuttavat Heinäluoman mukaan hyvinvointialueiden luottamusta ennalta sovittuihin pelisääntöihin ja kannusteisiin, antaen samalla kielteistä signaalia kaikille hyvinvointialueille.

– Jos ylijäämää ei lupauksista huolimatta saa käyttää omaan toimintaan, miksi alueet pyrkisivät ylijäämään? Tästä voi seurata se, että alueet alkavat tietoisesti välttää ylijäämää ja hakeutuvat nollatulokseen, vaikka parempaan olisi edellytyksiä. Tämä on tehokkuuden ja julkisen talouden kestävyyden kannalta vaarallinen kehityssuunta.

Heinäluoman mukaan kyse on vakavasta puutteesta lainsäädännön valmistelussa.

– Hallituksen esitys antaa vahvan ja vääränlaisen viestin: julkisen organisaation ei kannata toimia taloudellisesti. Tämä murentaa paitsi Helsingin asemaa, mutta myös koko sote-järjestelmän kehittämisedellytyksiä. Esitys on vastuuton eikä sitä tule viedä tällaisena eteenpäin.

LEIKKAUSTEN vaikutus konkretisoituu suoraan Helsingin sote-palveluissa. 35 miljoonan euron leikkaus vastaa noin 300 000 terveyskeskuslääkärikäyntiä tai 700 000 kotihoidon käyntiä. Se vaikuttaisi myös HUS-yhtymän rahoitusmahdollisuuksiin.

– Kyse on päätöksestä, joka vaikuttaa suoraan ihmisten arkeen. Leikkaus heikentää helsinkiläisten terveys- ja hoivapalveluja ja lisää painetta jo valmiiksi kuormittuneelle henkilöstölle. Hallitus toimii jälleen kerran lyhytnäköisesti ja vastuuttomasti, Heinäluoma sanoo.