Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.11.2025 13:24 ・ Päivitetty: 20.11.2025 13:24

Hallitus kehittää omalääkärimallia 40 miljoonan hankerahoituksella

LEHTIKUVA / LAURA UKKONEN

Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää osana ensi vuoden budjetin täydennystä 40 miljoonaa euroa omalääkärimallin kehittämiseen.

Demokraatti

Demokraatti

Rahasta vähintään puolet on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan käytettävä uusiin ammatinharjoittajamalliin perustuviin kehittämishankkeisiin.

Käytännössä kyse on uusien lääkärien palkkaamisesta julkiseen terveydenhuoltoon tai ammatinharjoittajamallin tapauksessa lääkäreiden rekrytoinnista julkisella rahalla toimiviksi yrittäjiksi.

Tavoitteena on hoidon jatkuvuus. Se, että potilaalla olisi vastassaan vaihtuvien lääkäreiden sijaan sama tuttu lääkäri. Nyt päätettyä 40 miljoonan hankerahoitusta jakaa hyvinvointialueille valtionavustuksina sosiaali- ja terveysministeriö.

HALLITUS käynnisti syksyllä 2024 omalääkäriohjelman, jossa on selvitetty erilaisten hoidon jatkuvuutta varmistavien mallien käyttöä hyvinvointialueilla. Selvityksen mukaan kaikilla hyvinvointialueilla on käytössä tai suunnitteilla jonkinlainen hoidon jatkuvuusmalli.

– Mallien käyttöönotto on edennyt hyvin. Joillakin alueilla – kuten Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa – jopa 70 prosentille väestöstä on nimetty omalääkäri. Tavoittelemme sitä, että mahdollisimman laajalla osalla väestöä olisi nimetty omalääkäri ja omahoitaja ja heidän tukenaan toimisi muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) sanoo STM:n tiedotteessa.

OMALÄÄKÄRIMALLIN kehittämistä alueilla ovat hidastaneet lääkäreiden saatavuuteen, vaihtuvuuteen ja kokeneisuuteen liittyvät tekijät. Siksi hyvinvointialueita on ministeriön mukaan tuettava houkuttelevien mallien käyttöönotossa.

Tutkimusten mukaan laatu paranee, kun sama yleislääkäri hoitaa potilasta. Myös sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi, terveydenhuollon palveluiden kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät ja potilastyytyväisyys paranee.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
20.11.2025
SDP:n Mäkynen rahakohusta: ”Kiistän”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
20.11.2025
SAK:n Eloranta tylyttää hallitusta: ”Kaverikapitalismi ajoi järkevän, perustellun talouspolitiikan ohi”
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
20.11.2025
Arvio: Uutuuskirja haastaa käsityksen, jonka mukaan suomalaiset ajoivat saksalaiset pois maasta sotilasvoimalla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.11.2025
Arvio: Nunnia vai konnia? Menestysromaaniin pohjautuva elokuva on pysäyttävä kokemus
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU