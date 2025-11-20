Hallitus kehittää omalääkärimallia 40 miljoonan hankerahoituksella

Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää osana ensi vuoden budjetin täydennystä 40 miljoonaa euroa omalääkärimallin kehittämiseen. Demokraatti Demokraatti

Rahasta vähintään puolet on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan käytettävä uusiin ammatinharjoittajamalliin perustuviin kehittämishankkeisiin.

Käytännössä kyse on uusien lääkärien palkkaamisesta julkiseen terveydenhuoltoon tai ammatinharjoittajamallin tapauksessa lääkäreiden rekrytoinnista julkisella rahalla toimiviksi yrittäjiksi.

Tavoitteena on hoidon jatkuvuus. Se, että potilaalla olisi vastassaan vaihtuvien lääkäreiden sijaan sama tuttu lääkäri. Nyt päätettyä 40 miljoonan hankerahoitusta jakaa hyvinvointialueille valtionavustuksina sosiaali- ja terveysministeriö.

HALLITUS käynnisti syksyllä 2024 omalääkäriohjelman, jossa on selvitetty erilaisten hoidon jatkuvuutta varmistavien mallien käyttöä hyvinvointialueilla. Selvityksen mukaan kaikilla hyvinvointialueilla on käytössä tai suunnitteilla jonkinlainen hoidon jatkuvuusmalli.

– Mallien käyttöönotto on edennyt hyvin. Joillakin alueilla – kuten Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa – jopa 70 prosentille väestöstä on nimetty omalääkäri. Tavoittelemme sitä, että mahdollisimman laajalla osalla väestöä olisi nimetty omalääkäri ja omahoitaja ja heidän tukenaan toimisi muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) sanoo STM:n tiedotteessa.

OMALÄÄKÄRIMALLIN kehittämistä alueilla ovat hidastaneet lääkäreiden saatavuuteen, vaihtuvuuteen ja kokeneisuuteen liittyvät tekijät. Siksi hyvinvointialueita on ministeriön mukaan tuettava houkuttelevien mallien käyttöönotossa.

Tutkimusten mukaan laatu paranee, kun sama yleislääkäri hoitaa potilasta. Myös sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi, terveydenhuollon palveluiden kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät ja potilastyytyväisyys paranee.