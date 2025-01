”Hallitus on päättänyt saksia vielä 70 miljoonaa euroa” – Marttila huolissaan naisten ja perheiden asemasta

Sosiaali- ja terveysalan sekä toimeentulon leikkaukset vaarantavat naisten ja perheiden asemaa, Demarinaiset toteavat tiedotteessaan. Demokraatti Demokraatti

Hallituksen leikkaukset ovat lisänneet toimeentulotuen tarvetta.

THL:n arvion mukaan hallituksen päätökset työttömyysturvaan, asumistukeen ja muihin etuuksiin siirtävät noin 100 000 ihmistä toimeentulotuen piiriin. Tästä huolimatta hallitus on esittämässä lisäleikkauksia viimesijaiseksi turvaksi tarkoitettuun toimeentulotukeen.

– Hallitus on päättänyt saksia vielä 70 miljoonaa euroa toimeentulotuesta. Tämä leikkaus kohdistuu suoraan kaikkein köyhimpiin yhteiskunnassamme. Hallitus on myös päättänyt leikata 100 miljoonaa sosiaalihuollosta eli juuri niistä toimista, joilla tuetaan heikossa asemassa olevia. Ihmisten kannustaminen työntekoon ja ohjaaminen ensisijaisten tukien pariin on kannatettavaa, mutta hallituksen ainoa keino näyttää olevan leikkaukset. Työttömyyden taustalla on usein terveyteen ja koulutukseen liittyviä syitä, ja hallitus pahentaa näitä molempia, Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila sanoo tiedotteessa.

Tiedotteessa muistutetaan, että alhaisen toimeentulon vaikutuksista terveydentilaan on paljon tutkimusta. Pienituloisuus lisää esimerkiksi raskaana olevan sairastumisriskiä raskausdiabetekseen. Pienituloisuus paitsi lisää sairastumisriskiä, myös heikentää mahdollisuuksia saada hoitoa ja pitkittää sairauksista toipumista. Yhtenä esimerkkinä on gynekologisen osaamisen keskittyminen yksityiselle puolelle. Osaamista gynekologisista sairauksista ja tutkimusvälineistöä tarvitaan perusterveydenhuoltoon, jotta se olisi pienituloistenkin naisten saavutettavissa.

– Naisten terveyttä ja hyvinvointia on edistettävä politiikan joka osa-alueella. Turvaamalla riittävän sosiaaliturvan ja toimeentulon saavutamme kansanterveydellisiä hyötyjä ja voimme vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Kun apua tarvitsee, sitä on saatava ja siksi keskeinen lupauksemme on pitää kiinni kahden viikon hoitotakuusta. SDP on esittänyt omat 15 keinoa palvelujen turvaamiseksi, kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Mutta kuuleeko hallitus niitä? Marttila kysyy.