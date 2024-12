Hallituspuolueita uhkaa sairaalakapina – nyt puhuu Anders Adlercreutz

Joukko kokoomuksen ja hallituspuolueiden kansanedustajia ei aio äänestää sairaalaverkkoesityksen puolesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Demokraatti kertoi tiistaina Markku Eestilän (kok.) kannasta sekä perussuomalaisten Antti Kankaan ja Mikko Lundénin näkemyksistä.

Yle kertoi tänään että myöskään perussuomalaisten Mikko Polvinen ei aio äänestää hallituksen esityksen puolesta.

Kansanedustaja Janne Heikkinen (kok.) kertoi puolestaan Keskipohjanmaa-lehdelle, ettei hänkään voi äänestää esityksen puolesta. Demokraatille Heikkinen ei ole kysymyksiä aiheesta kommentoinut.

RKP:N puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi tänään eduskunnassa Demokraatille, että sairaalaverkkoesitys on ymmärrettävästi hankala monen puolueen osalta.

– Samaan aikaan, kun tietenkin tunnistan ongelmat, kyllähän lähtökohta tietenkin on, että ellei muuta sovita niin hallituksen esityksen puolesta äänestetään.

Demokraatti kysyi vielä tarkemmin Adlerrcreutzin viestiä hallituskumppaneille.

– Viestini on se, että ymmärrän että tämä on hankala esitys, mutta tästä on hallituksessa sovittu ja silloin tietenkin hallituspuolueet äänestävät sen puolesta, hän vastaa.

RKP:ssä irtiottoja ei ole luvassa, mutta haasteet tunnistetaan eikä Adlercreutzin mukaan täysin tyytyväisiä olla.

– Tietenkin toivomme, että hyvinvointialueilla myöskin sitten vaikkapa opposition edustajat äänestäisivät ja toimisivat sen puolesta, mitä tässä salissa puhuvat. Erityisesti Uudellamaalla, kun katsoo siellä palvelutarjontaa ja viimeaikaisia päätöksiä, pääoppositiopuolue (SDP) on toiminut paikallistasolla hyvinkin eri tavalla kuin mitä tässä nyt sanoo, Adlercreutz kritisoi.

KOKOOMUKSEN Markku Eestilä on antanut ymmärtää eduskunnassa, että hallituksen esitys on ongelmallinen. Hän nosti eduskunnassa esiin sen, että pykälätekstin loppuosassa lukee, että Pohjanmaan hyvinvointialue Pietarsaaressa ja HUS-yhtymä Raaseporissa saa ylläpitää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä, jos ylläpito tukee kielellisten oikeuksien toteutumista.

– Mutta kun hallituksen esityksen pykälätekstiä tarkastelee Iisalmen, Varkauden, Raahen sekä Jämsän pth:n ympärivuorokautisen päivystyksen lakkauttamisia vastaan, niin tilanne muuttuu. Perustelut eivät enää olekaan samanlaiset, Eestilä sanoo.

– Lakiesityksen lopputulema on se, että ruotsinkielisille voidaan järjestää perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä lähipalveluna Raaseporissa ja Pietarsaaressa, mutta suomenkielisille vastaavaa palvelua ei voida järjestää lähipalveluna Iisalmessa, Varkaudessa, Raahessa eikä Jämsässä.

Eestilä totesi, että Pietarsaaren ja Kokkolan välinen etäisyys on 40 km.

– Käytännössä Kokkolankin suhteen on selvää, että pietarsaarelaisten perusterveydenhuollon yöpäivystys voitaisiin siellä hoitaa asianmukaisesti olipa asiakkaan äidinkieli suomi tai ruotsi. Lopputulema on sama kuin Raaseporin kohdalla: perusteita kielellisille erioikeuksille ei ole olemassa.

– Sen sijaan hallituksen esityksessä lakkautettavaksi määrätyt perusterveydenhuollon yöpäivystykset esimerkiksi Iisalmessa ja Varkaudessa ovat noin 85 kilometrin päässä Kuopiosta, jonne lakiesityksen mukaan yöpäivystykset tultaisiin keskittämään. Pisimmät etäisyydet asiakkaan näkökulmasta nousevat näillä alueilla lähes 150 kilometriin. Tilanne etäisyyksien osalta on siis huomattavasti ”pahempi” kuin Raaseporissa ja Pietarsaaressa, Eestilä lausui.

Tämän kokonaisuuden perusteella hän katsoo, että PL 17 pykälän vaatimus samanlaisista perusteluista suomen- ja ruotsinkielisille ei toteudu.

ADLERCREUTZ toteaa, että asioita on joskus vaikea asettaa vastakkain ja kvantifioida.

– Mutta jos nyt ajettelee vaikkapa Pietarsaaren tilannetta, joka on yksi esiinnoussut asia, siellähän hyvinvointialue oli päivystyksen sulkemassa kunnes nyt ymmärtääkseni antoi sille lisävuoden. Nämä ovat päätöksiä, joita tehdään myös paikallistasolla sen mukaan mitä parhaaksi katsotaan.

– Raaseporista esimerkiksi nyt HUSin päätöksellä viedään valitettavasti iso joukko erikoisaloja. Sairaalaa karsitaan äärimmäisen voimakkaasti. Siinäkin toivoisin, että puolueet, jotka nyt kovasti tätä esitystä kritisoivat, tekisivät vaikuttamistyötä siinä missä sitä kuuluu tehdä eli hyvinvointialueen ja HUSin tasolla, Adlercreutz sanoo.