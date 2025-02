Hamas vapautti kolme panttivankia – Israelin puolustusministeri: Uudet sotatoimet mahdollistaisivat Trumpin Gaza-vision

Äärijärjestö Hamas on vapauttanut kolme panttivankia kuudennessa vankienvaihdossa. Vastineeksi Israelin on määrä vapauttaa yli 300 palestiinalaisvankia, kertoo muun muassa israelilaislehti Haaretz. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israel uhkasi lopettaa äärijärjestö Hamasin kanssa sovitun aselevon Gazan kaistalla, ellei Hamas luovuta sille lauantaina kolmea elossa olevaa panttivankia. Aiemmin tällä viikolla Hamas puolestaan oli kertonut jäädyttävänsä vankienvaihdon, koska Israel oli sen mukaan rikkonut aseleposopimusta.

GAZASSA on edelleen yli 70 panttivankia, mutta noin puolet heistä on arvioiden mukaan kuollut. Hamas otti panttivangit runsas vuosi sitten lokakuussa. Kansainvälinen Punainen Risti on sanonut olevansa hyvin huolissaan Gazassa pidettävien panttivankien kunnosta.

Toistaiseksi Hamas on vapauttanut tammikuussa alkaneen aselevon aikana 24 israelilaista panttivankia vastineeksi sadoista palestiinalaisvangeista.

Israelin puolustusministeri Israel Katz uhkasi aiemmin, että jos Gazan sota alkaa uudelleen, se ei tule loppumaan ennen kuin Hamas on täysin lyöty ja kaikki panttivangit on vapautettu,

- Sota mahdollistaa myös Yhdysvaltain presidentin Gazan vision toteuttamisen, puolustusministeri sanoi.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump on ehdottanut palestiinalaisten siirtoa pois Gazan raivaamisen ja jälleenrakennuksen ajaksi. Palestiinalaisilla ei myöskään olisi mahdollisesti oikeutta palata takaisin Gazaan.

Väestön pakkosiirto olisi sotarikos, ja arabimaat Yhdysvaltain liittolaisia Egyptiä ja Jordaniaa myöten ovat vastustaneet sitä jyrkästi.

Saudi-Arabian hallintoa lähellä oleva lähde kertoi aiemmin tällä viikolla, että Saudi-Arabia aikoo isännöidä neljän arabimaan johtajia huippukokouksessa, jossa käsitellään Trumpin ehdotusta palestiinalaisten siirtämisestä pois Gazasta.

Lähteen mukaan huippukokoukseen osallistuisivat Egyptin, Jordanian, Qatarin ja Arabiemiraattien johtajat. Kokous järjestettäisiin ennen 27. helmikuuta Kairossa pidettävää Arabiliiton kokousta.