”Häpeällistä” – Finnwatch älähtää hallitukselle sen valmiudesta kaataa yritysvastuudirektiivi

Finnwatchin mukaan hallitus uhkaa kaataa yritysvastuudirektiivin, kun se on linjannut Suomen voivan pidättäytyä äänestämästä asiasta EU:n neuvoston kokouksessa viikon kuluttua. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallituksen eduskunnalle eilen lähettämän muistion kannan mukaan Suomi voi pidättäytyä äänestämästä neuvottelutuloksesta osana isompaa maiden joukkoa. Finnwatch huomauttaa, että äänestämisestä pidättäytyminen vastaa äänestyksessä esityksen vastustamista.

Finnwatchin mukaan hallitus uhkaa siten kaataa vuosien työn yritysten ihmisoikeusvastuun vahvistamisessa ja toimia vastoin Suomen aiempaa linjaa.

– Hallituksen valmius asettua kaatamaan historiallinen, vuosia neuvoteltu yritysvastuudirektiivi on häpeällistä. Lapsi- ja pakkotyön lisääntyessä sekä ilmastokriisin kärjistyessä Suomi on historian väärällä puolella, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo tiedotteessa.

Yritysvastuudirektiivin myötä suurilla yrityksillä olisi velvollisuus selvittää toimintaansa liittyvät haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset sekä puuttua niihin. Yritysten aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten uhreilla olisi Finnwatchin mukaan direktiivin myötä paremmat mahdollisuudet saada oikeutta EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

SUOMI oli alunperin itse vaatimassa nimenomaan EU-tason yritysvastuudirektiiviä, Finnwatch huomauttaa. Järjestö muistuttaa, että Marinin hallituskaudella kansallisen yritysvastuulain valmistelu keskeytettiin, kun keskusta ja RKP asettuivat tukemaan vain EU-tason sääntelyä.

– Orpon hallitusohjelmassa EU-tason yritysvastuulainsäädäntöä on luvattu kehittää, ja nyt Suomi kunnostautuu lähinnä pistämällä kapuloita rattaisiin, Finér sanoo.

Hallitus perustelee tyhjän äänestämistä direktiiviin sisältyvän ryhmäkanneoikeuden ja todisteiden esittämisvelvollisuuden laajentamisella. Ryhmäkanneoikeuden laajentaminen tarkoittaisi, että esimerkiksi kansalaisjärjestöt voisivat voisivat edustaa ihmisoikeusloukkausten uhreja oikeudessa omissa nimissään. Todisteiden esittämisvelvollisuuden laajentaminen taas on Finnwatchin mukaan välttämätöntä, jotta uhrien kanteet ylipäätään voisivat menestyä tuomioistuimissa.

Finnwatch muistuttaa, että yritysvastuudirektiivi määräisi yritykset myös laatimaan ja toteuttamaan suunnitelmat, joilla niiden liiketoiminta saadaan Pariisin ilmastosopimuksessa sovittujen ilmastotavoitteiden mukaiseksi.

– Jos hallitus onnistuu yhdessä muiden maiden kanssa kaatamaan koko EU:n kattavan yritysvastuulain, on kyseessä todennäköisesti sen merkittävin ilmastoa koskeva teko. Direktiivin edellyttämät ilmastosuunnitelmat johtaisivat yritysten arvoketjujen kautta päästövähennyksiin kaikkialla maailmassa. Suomen on jatkossa turha esiintyä ilmastojohtajana, teot puhuvat enemmän kuin sanat, Finér sanoo.

Finnwatch vaatii eduskuntaa korjaamaan hallituksen linjan.

VASEMMISTOLIITON kansanedustaja Mai Kivelä kertoo tiedotteessaan, että vasemmistoliitto aikoo esittää hallituksen kannan korjaamista. Hän kertoo olevansa järkyttynyt hallituksen linjanmuutoksesta, joka on vastoin niin hallitusohjelmaa kuin hallituspuolueiden aiempia lupauksia.

– Tyhjän äänestäminen on käytännössä sama kuin vastaan äänestäminen. Hallitus siis sanoo, että se on valmis kaatamaan vuosia valmistellun yritysvastuudirektiivin, mikäli se saa riittävästi muita maita mukaansa. Eduskunnan on korjattava tämä kanta, ja vasemmistoliitto aikoo sellaista myös esittää, Kivelä sanoo tiedotteessa.

Kivelä muistuttaa, että edellisellä hallituskaudella valmisteltua kansallista yritysvastuulakia ei säädetty, koska EU:n yritysvastuudirektiivi asettaisi suurille yrityksille vastaavia ihmisoikeus- ja ympäristövastuuvelvoitteita ja parantaisi ihmisoikeusloukkausten uhrien asemaa.

– Hallitusohjelmassaan Orpon hallitus sitoutuu kehittämään yritysvastuuta EU-tasolla ja pitää tärkeänä, että yritysvastuudirektiivi saatetaan voimaan. Nämä lupaukset ovat näemmä samaa sarjaa kuin se, ettei köyhiltä leikata.