Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

6.3.2026 08:31 ・ Päivitetty: 6.3.2026 08:31

Hätiköityä, huteraa ja luokatonta – vihreät tuomitsee hallituksen menettelyn

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen tapa ajaa käännettä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan parlamentaarinen yhteistyö sivuuttaen on luokaton, toteavat vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Demokraatti

Demokraatti

– Hallitus näyttää lopullisesti murtaneen Suomen pitkän perinteen laajapohjaisesta yhteistyöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Näin periaatteellisesti isoa päätöstä ei voi valmistella pienen porukan kesken ja salaillen. Parlamentaarisen yhteistyön hylkääminen on tahra hallitukselle ja tappio Suomelle, Tynkkynen toteaa vihreiden tiedotteessa.

Vihreät paneutuu nyt esitykseen, tausta-asiakirjoihin ja asiantuntijalausuntoihin perusteellisesti.

– Ydinaseet eivät ole leikin asia, eikä hätiköintiin ole varaa. Näin isossa kysymyksessä eduskuntakäsittelylle pitää varata kaikki sen tarvitsema aika. Jokaisella kansanedustajalla pitää myös olla tosiasiallinen mahdollisuus tutustua kaikkiin asiakirjoihin, Virta kommentoi.

HALLITUS perustelee linjamuutosta muun muassa muuttuneilla olosuhteilla.

– Suomalaisten selvä enemmistö tuki Nato-jäsenyyttä siinä uskossa, että se ei edellytä ydinaseiden tuomista Suomen maaperälle. Naton jäsenenä ydinasepelote koskee Suomea jo nykyisellään. Hallituksen perustelut linjamuutokselle vaikuttavat hätiköidyiltä ja huterilta, Virta jatkaa.

Vihreät kantaa huolta ydinaseiden leviämisestä ja ydinaseilla uhkailun normalisoitumisesta.

– Vihreiden pitkäaikainen kanta on selkeä: ajamme ydinaseetonta Suomea ja Pohjolaa. Tästä linjauksesta on edelleen hyvät perusteet pitää kiinni. Siksi emme voi kannattaa hallituksen esitystä, Tynkkynen sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.3.2026
Sisäpiirissä ajettu ydinaselinjaus on hallitukselta psykologinen virhe
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
6.3.2026
Arvio: Teatterikevään toinenkin Myrsky todistaa, miksi Shakespearen näytelmät pysyvät vuosisadasta toiseen ohjelmistossa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU