Hätiköityä, huteraa ja luokatonta – vihreät tuomitsee hallituksen menettelyn

Petteri Orpon (kok.) hallituksen tapa ajaa käännettä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan parlamentaarinen yhteistyö sivuuttaen on luokaton, toteavat vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.

– Hallitus näyttää lopullisesti murtaneen Suomen pitkän perinteen laajapohjaisesta yhteistyöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Näin periaatteellisesti isoa päätöstä ei voi valmistella pienen porukan kesken ja salaillen. Parlamentaarisen yhteistyön hylkääminen on tahra hallitukselle ja tappio Suomelle, Tynkkynen toteaa vihreiden tiedotteessa.

Vihreät paneutuu nyt esitykseen, tausta-asiakirjoihin ja asiantuntijalausuntoihin perusteellisesti.

– Ydinaseet eivät ole leikin asia, eikä hätiköintiin ole varaa. Näin isossa kysymyksessä eduskuntakäsittelylle pitää varata kaikki sen tarvitsema aika. Jokaisella kansanedustajalla pitää myös olla tosiasiallinen mahdollisuus tutustua kaikkiin asiakirjoihin, Virta kommentoi.

HALLITUS perustelee linjamuutosta muun muassa muuttuneilla olosuhteilla.

– Suomalaisten selvä enemmistö tuki Nato-jäsenyyttä siinä uskossa, että se ei edellytä ydinaseiden tuomista Suomen maaperälle. Naton jäsenenä ydinasepelote koskee Suomea jo nykyisellään. Hallituksen perustelut linjamuutokselle vaikuttavat hätiköidyiltä ja huterilta, Virta jatkaa.

Vihreät kantaa huolta ydinaseiden leviämisestä ja ydinaseilla uhkailun normalisoitumisesta.

– Vihreiden pitkäaikainen kanta on selkeä: ajamme ydinaseetonta Suomea ja Pohjolaa. Tästä linjauksesta on edelleen hyvät perusteet pitää kiinni. Siksi emme voi kannattaa hallituksen esitystä, Tynkkynen sanoo.