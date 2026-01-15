Talous
15.1.2026 13:54 ・ Päivitetty: 15.1.2026 13:54
Helen: Muutosneuvottelut
Energiayhtiö Helen aloittaa muutosneuvottelut.
Yhtiön tiedotteen mukaan neuvottelut voivat johtaa alustavan arvion mukaan jopa 125 työtehtävän päättymiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 800 henkilöä.
Neuvottelut voivat johtaa Helenin mukaan irtisanomisten lisäksi muun muassa työsopimusten, työtehtävien tai säännöllisen työajan muutoksiin.
Neuvotteluprosessin yhteydessä Helen aloittaa suunnitelmat tytäryhtiö Väreen integroimisesta emoyhtiöön.
