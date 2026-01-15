Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.1.2026

Helen: Muutosneuvottelut

Energiayhtiö Helen aloittaa muutosneuvottelut.

Yhtiön tiedotteen mukaan neuvottelut voivat johtaa alustavan arvion mukaan jopa 125 työtehtävän päättymiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 800 henkilöä.

Neuvottelut voivat johtaa Helenin mukaan irtisanomisten lisäksi muun muassa työsopimusten, työtehtävien tai säännöllisen työajan muutoksiin.

Neuvotteluprosessin yhteydessä Helen aloittaa suunnitelmat tytäryhtiö Väreen integroimisesta emoyhtiöön.

