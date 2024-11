Hoitotakuun pidentäminen kolahtaa vähävaraisiin, oppositio muistutti – Juuso: ”En tunnista tätä, että leikkaan pienituloisilta”

Hallituksen aikomus luopua terveydenhuollon kahden viikon hoitotakuusta nousi jälleen keskusteluun eduskunnan kyselytunnilla. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa (ps.) tenttasivat erityisesti SDP:n kansanedustajat. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) muistutti, että yli puolet hyvinvointialueista on ilmoittanut yhtyvänsä SDP:n valtuustoaloitteeseen siitä, että kahden viikon hoitotakuusta pidetään kiinni.

– Me teemme parhaamme, mutta teidän lakinne vie kaikilta myös hoitotakuuta jatkavilta alueilta sen rahoituksen ja johtaa siihen, että Suomessa on jatkossa kahden kerroksen väkeä. Niitä, jotka saavat hoitoa ajoissa ja niitä, jotka sinnittelevät vaivojensa kanssa jopa kolme kuukautta.

Ministeri Juuso painotti hoidon tarpeen arvioinnin tärkeyttä. Hän sanoi luottavansa siinä ammattilaisiin.

– Tämän muutoksen tarkoituksena on ennen kaikkea parantaa hoidon jatkuvuutta ja myöskin priorisoida niitä, joille hoito on erityisen kiireellinen sen sijaan, että keskitytään siihen, että joka ikinen pääsee sen kahden viikon kuluessa lääkärille.

VASTIKÄÄN itse työuupumuksen vuoksi sairauslomalla ollut kansanedustaja Ville Merinen (sd.) nosti esiin epäreilun asetelman, jossa hän kansanedustajana pääsi lääkärille heti, kun tavallinen kansalainen voi joutua odottamaan hoitoon pääsyä kolme kuukautta. Ministeriaitiosta ihmeteltiin tämän jälkeen, kritisoiko SDP työterveyshuoltoa.

– Me haluamme, että terveyskeskuspalvelut ovat yhtä hyviä kuin työterveyshuolto, kansanedustaja, entinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) totesi.

Lindén taustoitti puheenvuorossaan, että kun aikoinaan vuonna 2004 säädettiin kolmen kuukauden hoitotakuusta, 80 prosenttia suomalaisista pääsi viikossa terveyskeskukseen.

– Nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen. Hoitoajat ovat pitkittyneet ja sen takia Marinin hallitus sääti tämän kahden viikon ja jopa viikon hoitotakuun.

Hän painotti, että hoitotakuussa ei ole kyse päivystyksen sairauksista.

– Jos joku lyö kirveellä jalkaan tai saa sydänkohtauksen, hän pääsee Suomessa heti hoitoon. Kysymys on pitkittyneistä vatsavaivoista, pitkittyneistä nivelvaivoista, pitkittyneistä mielialahäiriöistä, pitkittyneestä yskästä, monista asioista, joissa takana voi olla piilevä sairaus, ja näissä pitää päästä kahdessa viikossa hoitoon, ei kolmessa kuukaudessa.

KANSANEDUSTAJA Ilmari Nurminen (sd.) nosti kysymyksessään esiin, että ministeri Juuso on leikkaamassa kaikkein pienituloisimpien, kuten ikääntyneiden ja työttömien ihmisten hoitoonpääsystä.

– En tunnista tätä, että leikkaan pienituloisilta. Se kolmen kuukauden hoitotakuu koskee ihan kaikkia, ihan riippumatta siitä, mikä se tulotaso on, että tätä en kyllä tunnista, Juuso sanoi.

Vihreiden Bella Forsgrén tarttui ministeri Juuson vastaukseen.

– Olen hiukan huolissani ministerin äskeisestä puheenvuorosta. Kyllähän me tiedämme, että julkista sektoria käyttävät kaikkein pienituloisimmat eniten johtuen siitä, että työssä käyvät ovat työterveyden piirissä. Sitten on ihmiset, joilla on yksityiseen terveydenhuoltoon varaa ja he voivat sitä käyttää.

– Kun julkiselta sektorilta leikataan varsinkin sosiaali- ja terveyspalveluista, niin kyllä se kohdistuu juuri niihin pienituloisiin ja kyllä tämän pitäisi ministerillä olla tiedossa.

KYSELYTUNNIN mittaan useissa kysymyksissä ministeri Kaisa Juusoa pyydettiin mainitsemaan edes yksi asiantuntija, joka kannattaa hoitotakuun pidentämistä. Tätä kysyneet muistuttivat, että asiantuntijat eivät ole hallituksen esitystä kannattaneet.

– Lausuntoja tuli todella paljon, enkä ole kaikkia lukenut läpi, joten en pysty tähän vastaamaan. Lausuntoja tuli muistaakseni pitkälti yli sata ja se on tietysti tässä tilanteessa, kun näitä lakeja tuodaan, kohtuutonta odottaakaan, että ministeri ehtii lukea kaikki lausuntopalautteet, Juuso vastasi.

Hän sanoi vielä luottavansa siihen, että ammattilaiset osaavat arvioida hoidon tarpeen siten, että ihmiset pääsevät ajoissa hoitoon, eivätkä ajaudu erikoissairaanhoitoon.