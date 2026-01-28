Ulkomaat
28.1.2026 12:23 ・ Päivitetty: 28.1.2026 12:23
Hollannissa päästiin sopuun vähemmistöhallituksen muodostamisesta
Hollannissa kolme puoluetta pääsi tiistaina sopuun mahdollisen vähemmistöhallituksen muodostamisesta. Keskustalaisen D66-puolueen kanssa hallituksen aikoo muodostaa kristillisdemokraattinen CDA ja liberaalioikeistolainen VVD.
Enemmistöhallitus jää kymmenen paikan päähän. 150-paikkaisessa parlamentissa hallituspuolueiden paikkamäärä jää 66:een.
Puolueet aikovat kertoa hallituksen muodostamisesta tarkemmin perjantaina. Ministerit aloittavat mahdollisesti tehtävässään noin helmikuun puolivälissä.
Pääministeriksi nousee todennäköisesti D66-puolueen 38-vuotias puheenjohtaja Rob Jetten. D66 voitti lokakuussa järjestetyt Hollannin parlamenttivaalit.
Puolue sai vaaleissa saman määrän parlamenttipaikkoja (26) kuin laitaoikeistolainen Geert Wildersin johtama vapauspuolue PVV.
