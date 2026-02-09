Ulkomaat
9.2.2026 07:04 ・ Päivitetty: 9.2.2026 09:21
Hongkongin tunnetuimmalle Kiina-kriitikolle kova vankeustuomio
Hongkongissa demokratia-aktivisti ja mediamoguli Jimmy Lai on tuomittu 20 vuodeksi vankeuteen kansankiihotuksesta ja salaliitosta ulkomaisten toimijoiden kanssa.
Hongkongilainen Lai, 78, on ollut telkien takana vuodesta 2020, jolloin hänet pidätettiin Kiinan masinoiman uuden turvallisuuslain nojalla.
Entinen Britannian siirtomaa Hongkong on vuodesta 1997 asti ollut Kiinan erityishallintoalue omine perustuslakeineen. Käytännössä alueen hallinto toimii kuitenkin täysin Kiinan tahdon mukaisesti, ja pyrkii tukahduttamaan kaikki Kiinan toimintaa arvostelevat demokratialiikkeet.
Maanantaina annetusta tuomiosta kaksi vuotta on tuomareiden mukaan päällekkäisiä Lain aiemman tuomion kanssa, mikä tarkoittaa Laille 18 lisävuotta vankeutta.
OIKEUSPROSESSIA on luonnehdittu Hongkongin lehdistönvapauden kuoliniskuksi. Lain perustama ja sittemmin kuopattu Apple Daily -lehti kritisoi usein näkyvästi Kiinaa.
Se joutui lopettamaan toimintansa vuonna 2021 lehden tiloissa tehtyjen poliisietsintöjen jälkeen.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat tuominneet oikeuden päätöksen epäoikeudenmukaisena ja kuvailleet sitä käytännössä kuolemantuomioksi.
Lain perhe kuvaili tuomiota julmaksi ja säälimättömäksi.
- Isäni tuomitseminen tähän ankaraan vankeusrangaistukseen on järkyttävää perheellemme ja hengenvaarallista isälleni, Lain poika kuvaili perheen lausunnossa.
Lain puolustusasianajaja vetosi aiemmin tuomioistuimeen, että pitkä vankeustuomio olisi vuosiaan kovempi Lain iän ja fyysisen kunnon huomioon ottaen.
Lain kaksi aikuista lasta ovat viime kuukausina nostaneet esiin huolia tämän terveydestä.
Siirtomaa-aikana syntynyt Lai on myös Britannian kansalainen, ja Kiinassa alkuvuonna vieraillut pääministeri Keir Starmer yrittikin vedota tähän hänen vapauttamisekseen.
KIINAN etuja valvova Hongkongin aluejohtaja John Lee kehui tuomiota ”erittäin tyydyttäväksi” päätökseksi.
John Lee kutsui Jimmy Lain rikoksia äärimmäisen törkeiksi ja pahoiksi, ja sanoi, että tuomio osoittaa oikeusvaltion toimivan.
Myös Kiina on kehunut tuomiota oikeudenmukaiseksi.
EU on maanantaina vaatinut Lain välitöntä ja ehdotonta vapauttamista.
Kommentit
