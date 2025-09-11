Hovioikeus vapautti Vastaamo-syytetty Kivimäen – syytti viranomaisia huolimattomuudesta

Helsingin hovioikeus päästi torstaina Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäen vapaalle jalalle kesken hovin oikeudenkäynnin. Kivimäki esitti vaatimuksen kuulemisensa jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hovioikeuden mukaan Kivimäen vankeuden tähänastinen kesto puolsi vapauttamista. Kivimäki on ollut vangittuna noin kaksi ja puoli vuotta.

Käräjäoikeudessa hänet tuomittiin kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen.

- Kivimäki on ollut käräjäoikeuden hänelle tuomitseman rangaistuksen pituuteen nähden pitkään tutkintavankina tässä asiassa. Arvioituaan vangittuna pitämisen edellytyksiä nyt toteutuneen Kivimäen henkilökohtaisen kuulemisen jälkeen, hovioikeus katsoo, että Kivimäen edelleen vangittuna pitämiselle ei ole enää edellytyksiä, oikeus katsoi ratkaisussaan.

KIVIMÄEN asianajaja Peter Jaari sanoi hovioikeuden istunnon jälkeen, että Kivimäki ei halua antaa medialle kommentteja tuoreeltaan.

Toimittajat kuitenkin tavoittivat Kivimäen oikeustalon pihalta, missä hän sanoi muun muassa, ettei hänellä ole sanottavaa tietomurron uhreille ja syytti syyttäjiä ja poliisia Vastaamo-jutun ”ryssimisestä”.

Kivimäen puolustuksen keskeisiä väitteitä sekä käräjä- että hovioikeudessa on ollut, että poliisi jätti esitutkinnassa lukuisia asioita selvittämättä. Lisää aiheesta Vastaamo-oikeudenkäynti alkoi hovioikeudessa – Kivimäen vapauttamisvaatimus hylättiin

- Tässä on turha alkaa spekuloimaan, minkä takia siellä on ollut tällainen putkinäkö ja jätetty asioita kokonaan tutkimatta. Onko vain oltu niin kiireessä, että näin on päästy helpolla, Kivimäki sanoi kuulemisessaan.

Seuraavan istuntopäivän hovioikeudessa on määrä olla lokakuun loppupuolella, ja oikeudenkäynnin pitäisi loppua marraskuussa.

KIVIMÄKI on vaatinut useita kertoja päästä vapaaksi oikeusprosessin aikana. Käräjäkäsittelyn aikana helmikuussa 2024 käräjäoikeus päästikin Kivimäen tutkintavankeudesta ja asetti tämän matkustuskieltoon. Syyttäjät valittivat hovioikeuteen, joka silloin katsoi Kivimäen pakenemisvaaran suureksi ja määräsi tämän takaisin vankilaan.

Hovioikeuden päätöksen jälkeen Kivimäki katosi ja ehti olla viranomaisten tavoittamattomissa runsaan viikon ennen kuin poliisi löysi hänet Airbnb-asunnosta Helsingin Kruununhaasta.

Lain silmissä Kivimäki on ensikertalainen, joka pääsisi ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan puolet lainvoimaisesta tuomiostaan. Lisäksi rikoslain mukaan vanki voi päästä vankilan ulkopuolelle valvottuun koevapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista.

Näin ollen puolustus katsoi, että Kivimäen vankilassa istuma aika ylittää kohta mahdollisesti hovissa tuomittavan rangaistuksen pituuden. Enimmäisrangaistus Kivimäen syytteistä on seitsemän vuotta vankeutta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen viime vuonna törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, yli 9 200 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, lähes 21 000 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä.

Käräjätuomion mukaan Kivimäki tunkeutui oikeudettomasti Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmään, latasi potilastietokannan, kiristi ja yritti kiristää yhtiötä ja sen asiakkaita sekä lopulta julkaisi internetissä noin 33 000 ihmisen tiedot.