HS-gallup: Kansa yhä eri mieltä hallituksen saavutuksista

49 prosenttia suomalaisista pitää hallituksen saavutuksia huonoina tai erittäin huonoina, Helsingin Sanomien uusi kysely kertoo. Tyytymättömien määrä on hiukan laskenut viime kesästä, jolloin heitä oli hieman yli puolet vastaajista. Demokraatti Demokraatti

HS-gallupin mukaan myös hallitusta ylistävien määrä on hiukan vähentynyt: nyt enää 23 prosenttia vastaajista katsoo Petteri Orpon (kok) hallituksen onnistuneen työssään hyvin tai erittäin hyvin. Kesällä lukema oli 26:ssa prosentissa.

Jo 57 prosenttia vastaajista henkilöi hallituksen epäonnistumiset Orpoon, ja arvioi pääministerin pärjänneen työssään melko tai erittäin huonosti. Myös fanittajien määrä, 21 prosenttia, on hieman laskenut kesästä.

Kaikki edelläkuvatut suosion ja vastustuksen muutokset mahtuvat silti kyselyn virhemarginaaliin, joka on kolme prosenttia.

Lähes joka neljäs vastaaja suhtautuu hallituksen saavutuksiin neutraalisti, ilman erityisiä kehuja tai haukkumisia.

YKSITTÄISISTÄ ministereistä jyrkimmin on laskenut sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps) suosio. Nyt 69 prosenttia vastanneista arvioi, että Juuso on pärjännyt hommassaan huonosti tai melko huonosti.

Pudotusta on viime kesän lukemista tullut kymmenen prosenttiyksikköä.

Vähiten moitteita työstään saavat Orpon seuraajaehdokkaiksi kokoomusjohtoon povatut puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen.