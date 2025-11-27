Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.11.2025 14:06 ・ Päivitetty: 27.11.2025 14:17

HS: Hallitus antaa osalle sotealueista lisäaikaa alijäämien hoitoon

Demokraatti / arkistokuvaa

Kymmenkunta heikointa hyvinvointialuetta voi sittenkin saada lisäaikaa taloutensa tasapainottamiseen, kertoo Helsingin Sanomat.

Demokraatti

Demokraatti

Lehden haastattelema kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) kertoo, että lisäaikaa alueiden alijäämien kattamiseen voisi tarvittaessa tulla vuosi tai pari.

Aiemmin hallitus oli taipumassa 3-4 hyvinvointialueen auttamiseen, mutta nyt määrä kasvaisi.

Nykylain mukaan alueiden on katettava toimintansa alijäämät ensi vuoden loppuun mennessä, mutta jo nyt tiedetään etteivät kaikki siihen pysty.

Oppositio on vaatinut kaikille alueille maksuaikataulun pidentämistä, mutta lehden mukaan tähän hallitus ei suostu.

Yleistä ”armahdusta” pidettäisiin epäreiluna niitä alueita kohtaan, jotka ovat tehostaneet toimintaansa ajoissa ja saaneet budjettinsa omin voimin kuntoon.

