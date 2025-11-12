HS: Kriisikokous Kelassa – tästä on kyse

Kelan hallitus pitää tänään kriisikokouksen, jossa käsitellään pääjohtaja Lasse Lehtosen ja henkilöstön kärjistyneitä suhteita. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoo lehdelle kutsuneensa kokouksen koolle, koska sitä toivottiin hallituksen sisältä.

Iltalehden mukaan hallituksen kokous alkaa klo 17.

Kelan tiukentuneista etätyölinjauksista leimahti aiemmin kiivas keskustelu kärkipoliitikkoja myöten. Kelassa tehtiin äskettäin uusi linjaus, jonka mukaan työntekijöiden on ensi vuoden alusta alkaen käytävä toimistolla vähintään kerran viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa. Linjaus on koettu joustamattomaksi.

Aiemmin näissä konttoreissa työskennelleitä työntekijöitä joutuisi uuden linjauksen myötä kulkemaan jopa kymmenien tai satojen kilometrien matkoja töihin. Pisimmillään matka lähimmälle toimistolle olisi esimerkiksi Ammattiliitto Kelan toimihenkilöiden yhdistyksen mukaan 250 kilometriä.

Samaan aikaan toimipaikkoja on karsittu. Toimitiloja on julkisen talouden säästökuurin takia lakkautettu tähän mennessä 22.

KELAN hallituksen puheenjohtaja Kiukas kertoo Helsingin Sanomille hallituksen olleen tietoinen, että etätyölinjausta on Kelassa valmisteltu ja siitä neuvoteltu.

- Hallitus on täysin yksimielisesti ollut sitä mieltä, että linjaus on täysin normaali käytäntö, Kiukas sanoo lehdelle.

Hänen mukaansa linjaus ei ole herättänyt hallituksessa ihmetystä.

- Se on sitten eri kysymys, missä sävyssä asioita esitetään.

Kiukas sanoo lehdelle, että pääjohtaja voi hyvin sanoa hallituksen sisäisessä kokouksessa, ettei haittaa, jos muutama työntekijä linjauksen vuoksi lähtee.

- Mutta en minä kovasti viisaana pidä sitä, että henkilökunnalle se sanotaan, Kiukas toteaa HS:ssä.

Lehtonen kommentoi Iltalehdelle viime viikolla, että työmarkkinatilanne on muuttunut työnantajan kannalta parempaan suuntaan eikä Kelan tarvitse ehkä olla niin huolissaan henkilöstötilanteesta. Myös Helsingin Sanomien haastattelussa tänään keskiviikkona hän kommentoi asiaa.

- Tässä työvoimatilanteessa ja tässä taloustilanteessa ei meillä ole nyt mitään erityistä tarvetta pitää ihan viimeisen päälle kiinni omasta henkilökunnastamme, hän sanoi HS:n mukaan.

Kelan hallituksen on määrä saada nyt selvitystä asian tiimoilta. Asia lähti liikkeelle etätyölinjauksesta ja Kelan henkilöstöbarometrin tuloksesta.

Lasse Lehtonen aloitti työnsä Kelan pääjohtajana kesäkuussa. Hän siirtyi Kelaan Hus-yhtymän diagnostiikkajohtajan tehtävästä.

STT ei ole tavoittanut aamupäivän aikana Kelan hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa puhelimeen.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 11.29.