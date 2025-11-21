Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.11.2025 06:10 ・ Päivitetty: 21.11.2025 06:10

HS-kysely: Kokoomuslaiset kaipaavat haastajaa Orpolle – mutta harva vaihtaisi

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kokoomuksen kannattajista 76 prosenttia kaipaa pääministeri Petteri Orpolle haastajia, kun puolueen puheenjohtajuudesta päätetään ensi kesäkuun puoluekokouksessa, kertoo Helsingin Sanomien kysely. Puheenjohtajan vaihtohaluja ei kuitenkaan ole paljon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Orpo on kertonut olevansa sitoutunut jatkamaan pääministerinä hallituskauden loppuun asti kevääseen 2027. HS:n mukaan mikään puolueen johdossa tai sisäpiirissä ei kuitenkaan viittaa siihen, että puheenjohtaja vaihtuisi niin lähellä vaaleja.

VASTAAJISTA 44 prosenttia kannatti Orpolle jatkoa puolueen johdossa. 40 prosenttia vastaajista piti parhaana vastaehdokkaana Orpolle ulkoministeri Elina Valtosta. 36 prosenttia taas koki parhaaksi haastajaksi puolustusministeri Antti Häkkäsen.

Selvitys tehtiin osana puoluekannatusmittausta. Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 600:aa vastaajaa, jotka puoluekannatusmittauksessa sanoivat äänestävänsä kokoomusta.

Tulosten virhemarginaali koko aineiston tasolla on suurimmillaan noin 3,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

