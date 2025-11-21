HS-kysely: Kokoomuslaiset kaipaavat haastajaa Orpolle – mutta harva vaihtaisi

Kokoomuksen kannattajista 76 prosenttia kaipaa pääministeri Petteri Orpolle haastajia, kun puolueen puheenjohtajuudesta päätetään ensi kesäkuun puoluekokouksessa, kertoo Helsingin Sanomien kysely. Puheenjohtajan vaihtohaluja ei kuitenkaan ole paljon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo on kertonut olevansa sitoutunut jatkamaan pääministerinä hallituskauden loppuun asti kevääseen 2027. HS:n mukaan mikään puolueen johdossa tai sisäpiirissä ei kuitenkaan viittaa siihen, että puheenjohtaja vaihtuisi niin lähellä vaaleja.

VASTAAJISTA 44 prosenttia kannatti Orpolle jatkoa puolueen johdossa. 40 prosenttia vastaajista piti parhaana vastaehdokkaana Orpolle ulkoministeri Elina Valtosta. 36 prosenttia taas koki parhaaksi haastajaksi puolustusministeri Antti Häkkäsen.

Selvitys tehtiin osana puoluekannatusmittausta. Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 600:aa vastaajaa, jotka puoluekannatusmittauksessa sanoivat äänestävänsä kokoomusta.