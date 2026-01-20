Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.1.2026 12:44 ・ Päivitetty: 20.1.2026 12:44

HS: Limnell perääntyi nimityksestään

VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) ei ota vastaan nimitystä Basemark oy:n neuvonantajaksi, kertoo Helsingin Sanomat.

Demokraatti

Demokraatti

Limnell kertoi maanantaina aloittavansa aloittavansa lisätyn todellisuuden ohjelmistoihin keskittyvässä yrityksessä Basemark oy:ssa strategisena neuvonantajana. Nimityksestä nousi kohu, koska Limnell on eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen.

– Koska asia on herättänyt huomiota ja haluan pitää ennen kaikkea huolta yhteisestä luottamuksesta, olen yrityksen kanssa sopinut, että en ota vastaan neuvonantajan roolia, Limnell kirjoittaa Helsingin Sanomille.

Muun muassa useat kansanedustajat ovat ilmaisseet, ettei puolustusteollisuudessa toimivassa yrityksessä työskentely ole puolustusvaliokunnan jäsenelle sopivaa.

