7.11.2025 17:55 ・ Päivitetty: 7.11.2025 17:55

HS: Valtioneuvosto saa nyt ministeriöviestinnän haltuunsa

Valtioneuvoston kanslia / Katja Säilä
Pääministeri Petteri Orpo mediatapaamisessa 1.8. 2025

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kansliaan, kertoo Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

HS:n mukaan ministerivaliokunta päätti asiasta perjantaina istunnossaan.

Valtioneuvostoon perustetaan siis uusi viestintäosasto, johon kootaan ministeriöiden viestintäosastot ja -yksiköt.

Lisäksi HS kertoo, että hallitus on päättänyt kiristää hankkeen säästötavoitetta. Jutun mukaan valtioneuvoston uuden viestintäosaston on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi heinäkuussa.

SUOMEN TIETOTOIMISTO ei tavoittanut perjantaina pääministerin talouspoliittista erityisavustajaa tai valtioneuvoston kanslian osastopäällikköä kommentoimaan asiaa.

Hanke on aiemmin herättänyt ihmetystä ministeriöissä. Osa STT:n aiemmin haastattelemista lähteistä kertoi pelkäävänsä, että keskittämisen seurauksena kansalaisten tiedonsaanti voi kärsiä.

