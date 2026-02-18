Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.2.2026 15:46 ・ Päivitetty: 18.2.2026 15:46

HS: Wille Rydman palaa valtioneuvoston jäseneksi – nousee Kaisa Juuson tilalle

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Kansanedustaja Wille Rydman (ps.) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 13. helmikuuta.

Kansanedustaja Wille Rydman (ps.) nousee sosiaali- ja terveysministerin tehtävät jättäneen Kaisa Juuson (ps.) tilalle sosiaali- ja terveysministeriksi. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Demokraatti

Demokraatti

Lehden mukaan esityksen teki puoluejohto puheenjohtaja Riikka Purran johdolla parhaillaan käynnissä olevassa eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteiskokouksessa.

PERUSUOMALAISET järjestää valinnasta tiedotustilaisuuden tänään klo 18.30.

Rydman toimi Orpon hallituksessa elinkeinoministerinä vuosina 2023-2025.

