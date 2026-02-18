Politiikka
18.2.2026 15:46 ・ Päivitetty: 18.2.2026 15:46
HS: Wille Rydman palaa valtioneuvoston jäseneksi – nousee Kaisa Juuson tilalle
Kansanedustaja Wille Rydman (ps.) nousee sosiaali- ja terveysministerin tehtävät jättäneen Kaisa Juuson (ps.) tilalle sosiaali- ja terveysministeriksi. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
Lehden mukaan esityksen teki puoluejohto puheenjohtaja Riikka Purran johdolla parhaillaan käynnissä olevassa eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteiskokouksessa.
PERUSUOMALAISET järjestää valinnasta tiedotustilaisuuden tänään klo 18.30.
Rydman toimi Orpon hallituksessa elinkeinoministerinä vuosina 2023-2025.
